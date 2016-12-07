TSE’den ‘TL’ hamlesi

Türk Standardları Enstitüsünce, kurumun dolar ve avro cinsi yabancı nakit varlıklarının tamamı bozdurularak Türk lirasına çevrildi.



Türk Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) yapılan yazılı açıklamada, ekonomi ve Türk lirası üzerindeki baskı ve spekülasyonlara karşı vatandaşlar tarafından tepki olarak geliştirilen “doları bozdur” kampanyasının etkili bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede Kurumun dolar ve avro cinsi yabancı nakit varlıklarının tamamının bozdurularak Türk lirasına çevrildiği ifade edildi.

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