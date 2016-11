Her iki aday da oylarını New York’ta kullanırken, sandığa ilk gelen aday ise Clinton oldu.Clinton ve eşi eski Başkan Bill Clinton oylarını evlerinin bulunduğu New York’un Chappaqua bölgesinde attı.

Cumhuriyetçi Trump ise Manhattan’da oyunu kullanacağı seçim merkezine eşi Melania Trump ile yerel saat ile 11’e doğru geldi.

Clinton, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçilirse elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Clinton, seçmenlere sandığa giderek oy kullanma çağrısında bulundu ve “Gidip tarih yazalım” dedi.

TRUMP, PROTESTO EDİLDİ

Trump’ın oy kullandığı seçim merkezininin önünde uzun kuyruklar oluştu. Bazı seçmenler ise Trump’ı protesto etti. Bir seçmen elinde “Hayvan katili Trump” yazılı döviz taşırken, bir grup seçmen de Trump, seçim merkezinden ayrılırken “New York, senden nefret ediyor.” şeklinde bağırdı.

Amerikan halkı, 45’inci başkanı belirlemek üzere Demokrat Parti’den Clinton ya da Cumhuriyetçi Parti’den Trump’ı seçmek için sandığa gitti. Diğer iki başkan adayı Liberteryan (Özgürlükçü) Parti adayı Gary Johnson ile Yeşiller Partisi adayı Jill Stein’a ise seçimlerde şans tanınmıyor.