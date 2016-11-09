Trump, Türkiye hakkınde ne düşünüyor?

ABD’nin 45’inci başkanı olan Donald Trump’ın Türkiye konusundaki görüşleri ne? Türkiye ile ilgili hangi politikaları savunuyor? İşte yanıtı…

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, seçim sürecinde Türkiye hakkında daha net açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhuriyetçi yeni başkan Trump, Temmuz ayında New York Times’a verdiği röportajda, başkan seçilmesi halinde Türkiye gibi müttefik ülkelerde yapıldığı öne sürülen insan hakları ihlallerine müdahale edip etmeyeceğine dair bir soruyu yanıtlarken, ilginç ifadeler kullandı.

ABD’nin başka ülkelere baskı yapmadan önce “kendi bozukluklarını düzeltmesi” gerektiğini ifade eden Trump, “Bence başkalarına nutuk atma hakkımız yok. Ülkemizde olup bitenlere bir baksanıza! Birileri polis memurlarını soğukkanlılıkla vururken, nasıl başkalarına ders verebiliriz ki?” diye konuştu.

“ERDOĞAN’A GÜVENİYORUM”

Trump, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre sonra verdiği bu röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da övgüde bulundu ve “Yaşananları tersine çevirebildiği onu çok takdir ediyorum… Bazıları (darbe girişiminin) tertip olduğunu söylüyor ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, darbe girişimini siyasi rakiplerini “tasfiye etmek için kullanıp kullanmadığına” dair görüşleri sorulduğunda ise, “Dünya ABD’nin ne kadar kötü durumda olduğunu görüyor ve biz buna rağmen sivil özgürlükler hakkında konuşuyoruz. Ama ben çok iyi bir elçi olduğumuzu düşünmüyorum” diye yanıt verdi.

‘TÜRKİYE’ GAFI

Trump, Türkiye’deki darbe girişimi hakkında bir başka soruyu yanıtlarken ise şöyle dedi:

“Halk sokaklara çıktı. Ama askerler halkın üzerinden geçmedi. Bu Tiananmen Meydanı’nda olandan farklıydı. İnsanlar (Askerler), ‘İnsanların üzerinden geçmeyeceğim’ dedi. İnsanlar evlerinden çıktı. Ordunun yaptığı şeyden yana değillerdi.”

Ancak daha sonra ABD basını, Türkiye’de tankların “halkın üzerinden geçmediğini” söyleyen Trump’ın bu ifadesinin yanlış olduğunu fotoğraf ve video görüntüleriyle ortaya koydu. Zira hain darbe girişimi sırasında, Türkiye genelindeki olaylarda çok sayıda darbe karşıtı tank altında kalarak can vermişti. ABD basınındaki haberlerde, 1989 yılında Tiananmen Meydanı’nda yaşanan meşhur tank olayına atıf yapan Trump’ın bu olayı da yanlış aksettirdiği belirtildi. Çünkü Tiananmen Meydanı’ndaki öğrenci eyleminde ordunun sert müdahalesini protesto eden meşhur Çinli, önünde durduğu tank tarafından ezilmemişti.

TRUMP’A KAYBEDEN CLINTON’IN “KÜRTLERİ SİLAHLANDIRMAYI DÜŞÜNÜRDÜM” SÖZLERİ TÜRKİYE’NİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Seçimi kaybeden Demokrat Parti’nin adayı Hillary Clinton’ın ise Türkiye ile ilgili doğrudan değil ama dolaylı olarak yaptığı bir açıklama son dönemde Türk kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Clinton’ın geçen ayki ikinci televizyon düellosunda, Hillary başkan seçilirse Suriye’de Obama yönetiminden farklı ne yapacağı sorulduğunda, adını anmadan Türkiye’nin PYD/YPG konusundaki kaygılarını dikkate almayacağını ima etmesi, Ankara’nın tepkisine neden oldu.

Clinton, münazarada şöyle demişti:

“Kürtleri silahlandırmayı düşünürdüm. Kürtler Suriye ve Irak’ta bizim en iyi ortaklarımız. Bazı çevrelerin bu konuda endişeli olduğunu biliyorum. Ancak bence Kürtler ihtiyaçları olan ekipmanı almalılar. Böylece sahadaki Kürt ve Arap savaşçılar, DEAŞ’ı Irak’tan çıkardıktan sonra Rakka’yı almamızda ana unsur olurlar.”

Başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Türk yetkililerden sert eleştiri alan Clinton, daha sonraki açıklamalarında, bu konuya bir daha değinmemeyi tercih etti.

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