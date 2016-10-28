TRT’nin o programına dava şoku!

TRT’de yayınlanan “Dinle Kazan” isimli programın formatının kendilerine ait olduğunu iddia eden bir şirket TRT ve programın yapımcısına dava açtı. Program formatını TRT’ye gidip anlattığını ve resmi başvuru yapıp sonuç beklerken kendi formatını televizyonda gördüğünü belirten şirket yetkilisi, programın yayından kaldırılmasını talep etti.



TRT’de Pazar akşamları yayınlanan “Dinle Kazan” isimli programla ilgili şok bir iddiaortaya atıldı. İleti Medya Reklam Halkla İlişkiler ve Organizasyon Şirketi programformatının kendilerine ait olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran şirket, dava konusu programın “Ne Dedim Ben” ismi ile kendileri tarafından hazırlandığını ve 2015’in Aralık ayında TRT’ye sunulduğunu belirtti. Şirket yetkilileri 26 Ocak 2016 günü “Televizyon Programı Özgün Format Mal Hak Devir Sözleşmesi” imzaladıklarını iddia etti. Bu sözleşme ile program formatına ilişkin tüm mali ve manevi hakların kendilerine devredildiğini savunan şirket yetkilileri, deneme çekimi ile birlikte başvur yaptıklarını ancak uzun bir süre TRT’den kendilerine dönüş yapılmadığını söyledi.

‘DIŞ YAPIM FİRMASINA AİT’

Şirket yetkililerin, TRT’den ise kendilerine “2 formatın birbirinden tamamen farklı olduğu, başka bir dış yapım firmasına ait olduğu” cevabının verildiğini aktardı.

Programın yargılama süresince yayından kaldırılmasını talep eden şirket, mali haklara tecavüz söz konusu olduğundan belirlenecek olan maddi tazminatın programın yayınlandığı tarihten itibaren en yüksek faiz oranıyla kendilerine ödenmesini talep etti.

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