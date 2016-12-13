TRT Spikeri Tijen Karaş İznik’te diksiyon dersi verdi

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin ardından TRT’de binasında canlı yayında bildiri okumaya zorlanan Tijen Karaş Bursa’nın İznik ilçesinde diksiyon dersi verdi.

TÜGVA İznik İlçe Temsilciliği’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Kaymakamlığı, İznik Belediye Başkanlığı ve Genç Memur-Sen’in ortaklığı ile hayata geçirdiği İznik Akademi faaliyetlerin beşinci dersini TRT Spikeri Tijen Karaş tarafından verildi.

İznik Busmek Salonunda gerçekleşen seminere İlçe Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Osman Sargın, Emniyet Müdürü Gökhan Genç, Ak Parti İlçe Başkanı Tamer Mahmut Hersek, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Tosun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Serkan Acar, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul’daki hain terör saldırısında şehit düşen güvenlik güçlerimiz ve vatan için şehit olanlar için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını TÜGVA İznik İlçe Temsilcisi Engin Semerci yaptı.

TRT Spikeri Tijen Karaş Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi seminerini vatandaşlarla karşılıklı ve uygulamalı olarak gösterdi. Konuşmanın ve beden dilinin önemini verdiği ilginç duruşları yanı sıra yazılışı ve okunuşu farklı kelimeleri anlattı. Karaş, insanları ve karşınızdaki topluluğu etkilemenin yolu, söz, ses ve beden dilinin bütünleşmesi ile gerçekleşmektedir. Beden dilinin oranı ise yüzde 60’a tekabül etmektedir” dedi. Program sonunda ilçe protokolü tarafından Karaj’a hediye takdimi gerçekleştirildi. Karaj programın sonunda seminere katılanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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