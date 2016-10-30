TRT Haber Spikeri Tijen Karaş mesleğin inceliklerini anlattı

TRT’de 15 Temmuz gecesi zorla darbe bildirisi okutulan haber sunucusu Tijen Karaş, yeni yetişen nesillerin sosyal medyada çok fazla zaman harcadığına ve okumaktan uzaklaştığına dikkat çekti. Karaş, “Gittikçe cahilleşiyoruz ve gittikçe ‘F’ tipi okumalarla yetinen bir nesil yetişiyor. ‘F’ harfi biçiminde, iki satır okuyoruz, sonra aşağı doğru sadece ara başlıklarına bakıyoruz. Alt metinleri okumuyoruz. Buna ‘F’ tipi okuma deniyor. Bunun bırakılması lazım” dedi.



Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu’nun davetlisi olarak Bursa’ya gelen TRT Haber haber sunucusu Tijen Karaş, Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde büyük ilgiyle karşılanınca salon tıklım tıklım doldu ve öğrencilerin bir kısmı dışarıda kaldı. Darbe girişiminin yapıldığı gece yaşadıklarını ve sonrasında bundan nasıl etkilendiğini anlatan Tijen Karaş, o gece meslek hayatının en kötü gecesini yaşadığını söyledi.

‘ORTAOKULA KADAR KEKEMEYDİM’

Başından geçenleri anlatırken zaman zaman duygulandığı gözlenen Tijen Karaş, artık darbe gecesini anlatmak istemediğini, medya ve gazetecilik üzerine konuşmayı tercih ettiğini belirtti. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Tjien Karaş, kariyerini anlatırken küçük bir sırrını da öğrencilerle paylaştı. “Aslında ben ortaokula kadar kekemeydim” diyen Karaş, “Bu meslek sayesinde kendimi geliştirerek yavaş ve hızlı konuşmayı öğrendim, itiraf ediyorum” dedi.

Ortaokul sırasında, TRT Arı Stüdyolarında Müge Oruçkaptan’ı izledikten sonra hep onun gibi olmayı istediğini, 15-16 yaşlarında kısa bir süre modellik yaptığını, sosyoloji eğitiminden sonra da sunuculuğa başladığını anlatan Tijen Karaş, “TRT’de müzik eğlence programlarında çalıştım ama haberlere geçmeyi hep çok istedim. Sonra ne gerekiyorsa yaptım. Oturarak başarıya ulaşan tek canlı tavuktur” dedi.

Meslek hayatlarında öğrencilere çok okuyup kendilerini yetiştirmelerini ve cesur olmalarını tavsiye eden Tijen Karaş, “Çalışmak zorundasınız başka yolu yok. Hiç kimseye hiçbir şey tepeden gelmiyor. Kendinizi donatın, okuyun, yabancı dili en iyi şekilde öğrenin. Türkçeyi çok iyi bilin. Beden dilini öğrenin. Kendi sesinizi kaydedin ve dinleyin, tonlamalara, vurgulara dikkat edin… Ve cesur olun. Cesur olun derken, cahil cesaretini kastetmiyorum. Kendinizi bilgi ve donanım olarak hazır hissetmediğiniz halde bazı noktalara gelirseniz, günün birinde patlama riskiniz vardır. Cahil cesareti ile hareket ederseniz kaş yapayım derken göz çıkartırsınız. Kendinizi yeterli hissetmediği zamanlarda yapılan teklifleri kabul etmeyin” diye konuştu.

Yeni yetişen nesillerin sosyal medyada çok fazla zaman harcadığına ve okumaktan uzaklaştığına dikkat çeken haber spikeri Tijen Karaş şunları söyledi:

“Yeni medya çağında gençlerin beyinleri değişmiş durumda. Gittikçe cahilleşiyoruz ve gittikçe ‘F’ tipi okumalarla yetinen bir nesil yetişiyor. Sınırlı karakterle birçok haber var. ‘F’ harfi biçiminde, iki satır okuyoruz, sonra aşağı doğru sadece ara başlıklarına bakıyoruz. Alt metinleri okumuyoruz. Buna ‘F’ tipi okuma deniyor. Eski gazete okuma alışkanlığının yaşaması mümkün değil bu ortamda. ABD Başkanı Barack Obama, bunu fark ederek, akıllı beyinlerin yeni medyada uyum sağlayıp geliştirilebilir fikirler üretmesinin önünü açan bir proje hazırlamış. Türkiye’de biz hâlâ geriden seyrediyoruz. Ve ne yazık ki sosyal medyadaki cehaletin artmasına rağmen bizim bunu önleyebilecek bir projemiz yok.”

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