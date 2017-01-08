Trabzon Sürmene’de büyük yangın
08 Ocak 2017  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Trabzon’un Sürmene ilçesinde nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı.

Trabzon Sürmene'de büyük yangın

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz belirlenemeyen nedenle Çamburnu mevkisinde orman yangını çıktığını söyledi.

Yangının çıktığı alanın sarp bir arazi yapısına sahip olduğunu ifade eden Üstün, “Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri, iş makineleriyle yangına müdahale ediliyor” dedi.

Üstün, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

About the Author :

Related News

Leave a reply