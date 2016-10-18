Tokat’ta kaybolan çocuklardan kötü haber!

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 293 gün önce oynarken kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı’nın bulunması için Kelkit Çayı’nda ve ormanlık alanlarda tekrar yapılan çalışmalarda ize rastlanmadı.



AFAD ekipleri, geçen hafta 3 gün boyunca 8 yaşındaki Bayram Erol ile 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı’nın kayboldukları yerlerde, Kelkit Çayı’nda ve ormanlık alanlarda arama yaptı. Çocukların ailelerinin de katıldığı çalışmalarda herhangi bir emareye rastlanmadı.

Dursun Kaan’ın babası İbrahim Taşcı, yaptığı açıklamada, çocuklarının 293 gün önce kaybolduğunu hatırlattı. Çocuklarının bulunması amacıyla geçen hafta yeniden çalışma başlatıldığını belirten Taşcı, “Aileler olarak bir süre önce Vali Cevdet Can’ı ziyaret etmiştik. Sağ olsun Valimiz o zaman bize gerekli yerlere talimat vereceğini söylemişti. Valimizin talimatı ile geçen hafta 3 gün boyunca çocuklarımız arandı. İlk gün Kelkit Çayı’nda botla, 2 gün ise ormanlık alanlarda çalışma yapıldı. Uzun bir zaman sonra başlatılan ve 3 gün süren aramada herhangi bir emareye rastlanmadı. Çocuklarımızdan gelecek haberi umutla bekliyoruz. Her zaman yanımızda olan devlete ve Reşadiye halkına teşekkür ediyorum.” dedi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015’te komşu çocukları Dursun Kaan Taşcı ile Bayram Erol evlerinin yakınında oynarken kaybolmuş, uzun süre devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. Erol ve Taşcı ailelerinin bir süre önce Tokat Valisi Cevdet Can’ı makamında ziyaret ederek çocuklarının bulunması için yardım talep etmesi üzerine tekrar çalışma başlatılmıştı.

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