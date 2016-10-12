Tıp öğrencisinin acı sonu

İZMİR’in Bornova İlçesi’nde, dersleri nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen tıp öğrencisi 24 yaşındaki Dilek Kaştan, bileğini kesip, yaşadığı 4’üncü kattaki dairenin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Kaştan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Ankara Caddesi numara 229/B’deki apartmanda meydana geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Dilek Kaştan, iddiaya göre dersleri nedeniyle bunalıma girdi. Bir binanın 4’üncü katındaki dairede iki arkadaşıyla birlikte yaşayan Kaştan, odasında maket bıçağıyla bileğini kesti, ardından da balkona çıkıp kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan Dilek Kaştan, çağırılan ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kaştan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Genç kızın odasında yapılan incelemede, yatağının üstünde maket bıçağı ve kan izlerinin bulunduğu belirlendi. Otopsi için cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırılan Kaştan’ın ailesinin de İzmir’de yaşadığı, okuluna yakın olması nedeniyle bu evde kaldığı belirtildi.

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