Tevekkül Karman: “Türk Kadını Dünyaya Model Oldu”

Arap Baharı’nda 2011 Yemen ayaklanmasının uluslararası yüzü haline gelen ’Demir Kadın’ lakaplı Arap aktivist Tevekkül Karman, 15 Temmuz darbe girişimindeki duruşu ile Türk kadınının dünyaya ve Müslüman alemine model oluşturduğunu söyledi.



Arap Baharı’nda 2011 Yemen ayaklanmasının uluslararası yüzü haline gelen ‘Demir Kadın’ lakaplı Arap aktivist Tevekkül Karman, 15 Temmuz darbe girişimindeki duruşu ile Türk kadınının dünyaya ve Müslüman alemine model oluşturduğunu söyledi.

Dün başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 6. Bakanlar Konferansı, İstanbul’da devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantının ikinci gününde, 56 ülkenin kadından sorumlu bakanları yer aldı. İİT üyesi ülkelerdeki kadınların durumunun ele alındığı konferansa, ülkesinde ‘Devrimin Anası’ olarak anılan ve ‘Zincirleri Olmayan Kadın Gazeteciler’ grubunun kurucuları arasında yer alan Yemenli Tevekkül Karman, panelist olarak katıldı.

2011 yılında Nobel Barış Ödülünü Ellen Johnson Sirleaf ve Leymah Gbowee ile birlikte alan Karman, 15 Temmuz darbe girişimindeki davranışı ve duruşu nedeniyle Türk kadınının dünyaya ve Müslüman alemine model oluşturduğunu ifade etti. Yemenli aktivist, “Türk kadınları, dünyaya, Müslüman kadınlara model oldu. Darbe girişiminde gösterdikleri onurlu ve destansı duruşları, hepimize model oldu. Tanklara, silahlı askerlere karşı meydanlara inerek sergilenen bu davranış, Türk kadınını dünya üzerinde önemli bir yere taşıdı. Buradan tüm Türk kadınlarını saygıyla selamlıyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile panele moderatörlük yapan Esra Albayrak ve KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile beraber katılan Tevekkül Karman, halen Yemen’deki Al-İslah Partisi üyesi. Ortadoğu’yu yakan Arap Baharı’nda Yemen ayaklanmasının uluslararası yüzü haline gelen ‘Demir Kadın’ lakaplı Tevekkül Karman, 2011 yılında Nobel Barış Ödülünü Ellen Johnson Sirleaf ve Leymah Gbowee ile birlikte paylaşmıştı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail