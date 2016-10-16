Terörle mücadelede yeni konsept

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını verdiği terörle mücadelede yeni stratejinin ayrıntıları belli oldu. Son yaşanan siyasi suikastların süreci hızlandırdığı öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Avrasya İslam Şurası’nın açılışında, “Stratejimiz bundan sonra bu olmayacak. Daha farklı bir stratejiyle terörle mücadele üzerine gideceğiz” sözleriyle ipuçlarını verdiği yeni dönemin ayrıntıları netleşti.

Yeni strateji, Türkiye’nin 30 yıllık terörle mücadelesinde yaşanan tecrübeler üzerinden oluşturuldu. Bugüne kadar Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tüm terörist yapıların fotoğrafı çekildi. Son dönemde üreyen tehdidin kavramsallaştırılmasıyla, dini yapıların istismarına karşı önlem alınması da dahil İslam dünyasının başına bela olan tüm terör yapılarıyla mücadele çerçevesi çizildi.

SİYASİ SUİKASTLER SÜRECİ HIZLANDIRDI

Terörün kavramsal teşhisinin yanı sıra çözüm ve uygulama yöntemleri ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, başta AK Partili yöneticiler olmak üzere Doğu ve Güneydoğu’da siyasi parti üyelerine PKK saldırıları üzerinde yapılan incelemeler, örgütün bu tür suikastleri, istihbari bilgi ve lojistik destek olmaksızın gerçekleştiremeyeceğini ortaya koydu. Yeni suikastlerin önüne geçmek için mücadele kapsamı genişletildi. Bugüne kadar üzerine etkin şekilde gidilmeyen çevreler de mercek altına alındı.

MİLLİ GÜÇ UNSURLARI DEVREYE SOKULACAK

Yeni stratejinin ilk yansıması, 15 Temmuz FETÖ saldırısının ardından Türkiye sınırları içinde farklı uygulamalarla kendisini göstermeye başladı. Savunma yerine taarruz yöntemi bunun örneklerinden biri oldu. FETÖ ile mücadele de yeni stratejinin bir ayağı olarak ortaya konuldu.

SİVİL UNSURLAR AYIKLANACAK

AK Partili yöneticilerin şehit edilmesi sonrası halkın içinde gizlenen terörün sivil yapısının ayıklanması için de harekete geçilecek. Terörle mücadelenin sadece güvenlik kuvvetleri ve istihbarat unsurlarıyla değil devletin diğer bütün milli güç unsurları kullanılarak, kamusal iradenin terörle mücadelede etkin olarak kullanılması, yeni stratejide öngörülen bir diğer kritik unsur oldu.

SINIR ÖTESİ DE VAR

Yeni stratejide terörün yurtdışı unsurlarına ilişkin önlemler de alınacak. Sınır ötesinde de 5 maddelik yöntem uygulanacak. Bu yöntemler; yurtdışına yapılacak askeri harekatlar, özel kuvvet operasyonları, komando operasyonları, istihbarat operasyonları, yüksek bilişim teknolojileriyle mücadele olarak sıralanıyor.

İşte o maddeler:

Oluşturulan yeni strateji kapsamında 5 maddelik bir model ortaya konuldu. Yeni stratejide terör örgütlerine fiziki yapı, lojistik veya ekonomik destek verenler ile sınır ötesi terörle mücadeleye ağırlık verilecek.

5 maddelik yeni strateji şöyle:

1-Sivil toplum içine yuvalanmış unsurlarla mücadele.

2-Halkın içine gizlenmiş, örgüte lojistik ve istihbari destek veren kripto unsurlarla mücadele.

3-Belediyeler ve kamu kurumları içine sızmış unsurlarla mücadele.

4-Teröre, hangi sebeple olursa olsun ekonomik destek verenlerle mücadele.

5-Terör örgütlerine karşı sınır ötesi mücadele.

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