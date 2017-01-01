Teröristler bu taksiyle mi kaçtı?
01 Ocak 2017  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

 Beşiktaş‘taki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi emniyete götürüldü.

Teröristlerin olay yerine geldiği iddia edilen taksi emniyete götürüldü

Beşiktaş‘ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığın terör saldırısında saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Polis ekipleri tarafından çekiciye alınan şüpheli taksi emniyete götürüldü.

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