TEOG SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILACAK

Sınav sonucunda hata olduğunu düşünen adaylar, sonuçlara itiraz edebilecek. İtirazlarla ilgili yapılması

gerekenleri listeleyen MEB, sonuçlara yapılacak itirazların, yayınlanma tarihi itibariyle en geç 5 gün

içerisinde elektronik ortamlardan yapılması gerektiğini duyurdu. İtirazın gerçekleştirilmesinin ardından

incelemenin başlatılması, T.C. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankasışubelerine “Kurumsal

Tahsilat Programı” adıyla 20 TL’nin yatırılmasıyla gerçekleşecek.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar,

sonuçların e-Okul Sistemi ve http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan

10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

SONUÇLARA İTİRAZ TALEBİNİZ İÇİN TIKLAYINIZ

PUANLAR NASIL DEĞERLENDİRİLDİ

TEOG sınav sonuçlarında aldıkları puan ile hesapladıkları arasında fark olduğunu düşünen öğrenciler, TEOG

puan hesaplama işleminin nasıl yapıldığını sorguladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre TEOG

puanlarının hesaplanma şekli;

* Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanmaktadır.

* Her soru eşit ağırlığa sahip olmaktadır.

* Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucuyla okutulmuştur.

* Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar hesaplanmıştır.

* Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilememektedir.

* Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü

ile hesaplanmıştır.

* 8’inci sınıfta her dönem için uygulanan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait

ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması;

ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

* Salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin, kopya sonucu iptal edilen o dersin

sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan

hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır.

* Engelinden veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan öğrencilerin ortak sınav

puanı, yıl sonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanmaktadır. Tüm hesaplamalar

virgülden sonra dört basamağa kadar yapılmaktadır.

* Soru iptali olması durumunda ilgili soru o ders sınavına katılan bütün öğrenciler için doğru kabul

edilerek değerlendirilecektir.

AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI NEDİR?

Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, matematik, fen

ve teknoloji dersleri için dört, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlâk

bilgisi için iki katsayısı esas alınır. O dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış

ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Bu puanlar toplanarak her öğrenci için 700 tam puan üzerinden AOSP

hesaplanacaktır.

TEOG 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Bir yandan sonuçları araştıran diğer yandan sınava hazırlanmaya devam eden öğrenciler, bir yandan da TEOG

2. dönem sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? TEOG 2.

dönem sınavları 26 Nisan – 27 Nisan 2016 tarihinde yapılacak. Mazeret sınavları ise 20 Mayıs – 21 Mayıs

2016 tarihlerinde gerçekleşecek.