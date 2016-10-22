Televizyon yine can aldı

ADAPAZARI’nda kardeşleriyle birlikte oynarken üzerine televizyon düşen 5 yaşındaki Zeynep Gözükara hayatını kaybetti.



Olay, öğleden sonra, Adapazarı Güneşler Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisi gibi küçük yaştaki iki kardeşiyle oynayan Zeynep Gözükara’nın üzerine televizyon düştü. Bu sırada mutfakta yemek yapan anne, çığlıklar üzerine odaya koşup, minik Zeynep’i tüplü televizyonun altından çıkardı. Annenin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Zeynep Gözükara, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Minik Zeynep’in cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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