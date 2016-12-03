Türkiye’nin dört bir yanında farklı evlilik tekliflerini Bursa’da bir yenisi daha eklendi. Kütahya’da yaşayan Sadık ve Seda çifti, gezmek için Bursa’ya geldi. 1 aydır sevgilisi Seda için Teleferik A.Ş. çalışanları ile hazırlık yapan Sadık, Uludağ’a çıkmak için teleferiğe bindi. Hiçbir şeyden haberi olmayan Seda, beyaz gelinliğini giymiş Uludağ’da çıkmak için sabırsızlanırken sevgilisinin sürprizi ile karşılaştı.