Teleferikte evlilik teklifi sürprizi
Bursa’da uzun yıllar birlikte olduğu sevgilisine sürpriz yapan Sadık Özkul, teleferikte Seda Yangın’a evlilik teklifinde bulundu.
Türkiye’nin dört bir yanında farklı evlilik tekliflerini Bursa’da bir yenisi daha eklendi. Kütahya’da yaşayan Sadık ve Seda çifti, gezmek için Bursa’ya geldi. 1 aydır sevgilisi Seda için Teleferik A.Ş. çalışanları ile hazırlık yapan Sadık, Uludağ’a çıkmak için teleferiğe bindi. Hiçbir şeyden haberi olmayan Seda, beyaz gelinliğini giymiş Uludağ’da çıkmak için sabırsızlanırken sevgilisinin sürprizi ile karşılaştı.
Teferrüç’ten bindikleri teleferik kabinin de her şey normal ilerlerken, Sarıalan İstasyonu’nda kabinin değişmesiyle Seda gördüklerine inanamadı. Gül yaprakları ile süslenmiş kabine bindiğinde Sadık tarafından uzatılan bir buket çiçeği görünce şaşkına dönen Seda, sevgilisinin yaptığı ilginç evlilik teklifi karşısında mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.
Uzun süre sevgilisinin boynuna sarılarak onun ağlamamasını isteyen Sadık,cebinden çıkardığı yüzüğü ömür boyu birlikte olmak istediği eşinin parmağına taktı.
Yaşanan bu mutluluk ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
KAYNAK: İHA