Tekvandoda Türkiye’nin gururu oldu

Tekvando Kadın Milli Takımı antrenörü Nesibe Altun, dünyanın en iyi kadın antrenörü seçildi.



Tekvando Kadın Milli Takımı’nın İzmirli antrenörü Nesibe Altun, Peru’da düzenlenen 10’uncu WTF Dünya Poomse Tekvando Şampiyonası’nda dünyanın en iyi kadın antrenörü seçildi.

Dünya genelinde 55 ülkeden 760 sporcunun katılımıyla 29 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında Peru’nun başkanti Lima’da gerçekleşen organizasyonda milli takımımız 5 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak genel sıralamada Güney Kore’nin ardından ikinci olurken, WTF (Dünya Tekvando Federasyonu) Teknik Komitesi’de Nesibe Altun’u en iyi kadın antrenörü olarak ödüllendirdi.

Sporculuğu döneminde üç Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra dünya ikinciliği ve üçüncülüğü elde eden Nesibe Altun’un Peru’da onlarca isim arasından dünyanın en iyi kadın antrenörü seçilmesi, uzun süredir görev yaptığı Çiğli Belediyespor’da da büyük sevinç yarattı. Sporculuğu sırasında ülkemize sayısız madalya, antrenörlüğü döneminde ise birbirinden önemli sporcular kazandıran Nesibe Altun, tekvando dünyasının en yetkin isimlerinden biri kabul ediliyor. Bu sporla ilgili gelişmeleri yakından takip eden Altun, İngilizce ve Japonca biliyor.

Kaynak : DHA

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