TEB Kadın Akademisi Bursa’da kadın patronları buluşturdu

Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) Kadın Bankacılığı çalışmaları kapsamında kadın patronlara ulaşarak potansiyellerini açığa çıkarabilmelerine destek olmak amacıyla başlattığı Kadın Akademisi etkinlikleri devam ediyor. 4 Kasım Cuma günü Bursa’da gerçekleşen TEB Kadın Akademisi’nde, Türkiye’nin ilham veren kadınlarından Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter, Bursa’nın kadın patronlarıyla bir araya geldi.



Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türkiye’de ilk kez bir banka bünyesinde ayrı bir departman oluşturarak kurduğu Kadın Bankacılığı ile kadın patronları desteklemek ve iş hayatındaki varlıklarını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, kadın patronların işlerini geliştirmeye yönelik bilgi ihtiyacını karşılama ve onları ilham veren başarılı iş kadınlarıyla bir araya getirme hedefiyle TEB Kadın Akademisi’ni başlatan TEB, yeni buluşmasını 4 Kasım Cuma günü Bursa Sheraton Otel’de gerçekleştirdi.

TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz ile TEB KOBİ Bankacılığı Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Simla Ünal’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’nin ilham veren kadınlarından Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter de iş hayatına ilişkin tecrübelerini paylaştı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, “Kadın işgücünün kıymeti ülkemizde her geçen gün artıyor. Girişimcilik bilinci ve ruhu arttıkça kadın KOBİ ve girişimcilerimizin sayısının da arttığını gözlemliyoruz. Biz ülkemizin potansiyelinin çok daha yüksek oluğu inancıyla Kadın Bankacılığı alanında çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Türkiye’de ilk kez banka bünyesinde ayrı bir departman oluşturarak kurduğumuz TEB Kadın Bankacılığı ile kadın patronlara odaklanarak onların iş hayatındaki ihtiyaçlarını bütünlüklü bir hizmet anlayışıyla ele almayı ve tamamen kendilerine özel çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Boz, sözlerine şöyle devam etti:

“Kadın patronların iş hayatındaki varlıklarını güçlendirmek üzere yaklaşık 1 yıl önce hayata geçirdiğimiz TEB Kadın Akademisi ile şimdiye kadar 12 farklı etkinlik düzenledik. Bugün de TEB Kadın Akademisi’nin 13.sünü Bursa’da gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bursa’ya baktığımızda, kadınların girişimciliği hala iyi bir kariyer fırsatı olarak görme oranlarının oldukça umut verici olduğunu görüyoruz. Çünkü bu bilgi de gösteriyor ki, kadınlar girişimcilik alanında desteklendikleri sürece ekonomide var olmaya ve güçlenmeye devam edecekler. Biz, TEB Kadın Akademileri’ni Türkiye’nin farklı illerde gerçekleştirerek kadın patronlara ulaşmayı ve büyüme yolunda onlara destek olmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başlattığımız Türkiye’nin en kapsamlı Kadın Bankacılığı ile Türkiye’deki kadın istihdamı ve işgücünün önünü açacak, girişimci kadın sayısını ve sürdürülebilir işletme modellerini desteklemeye devam edeceğiz.”

Boz, Bursa’daki TEB Kadın Akademisi’nin ardınan BUSİAD’ın Ebeveynler ve Çocuklar Tanıtım Buluşması’nda da bir konuşma yaptı.

TEB Kadın Bankacılığı ile kadın patronlara özel ürün ve hizmetler

TEB, Kadın Bankacılığı ile işletmelerini büyütebilmeleri için gereken bilgiye ulaşma, yeni pazarlara erişim, networking kurma gibi kilit konularda kadın patronlara özel eğitim, danışmanlık ve mentorluk alma olanakları sunuyor. Bu sayede kadın patronlara iş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları engelleri aşmaları konusunda bütünlüklü bir destek veren TEB, kadın patronların global dünya ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşması ve istikrarlı bir büyüme elde edebilmeleri için finansmana erişimlerini de kolaylaştırıyor.

Bu yönde maddi teminatsız kredi ve özel finansman paketleri geliştiren TEB, Kadın Patrona Özel EBRD Kredisi, KGF Kadın Patron Destek Kredisi, Altın Teminatlı Kredi, Kadın Bankacılığı Masraf Paketi, Kadın Bankacılığı Ürün Paketi gibi avantajlı bankacılık hizmetlerinin bir araya getirildiği özel masraf paketleri sunuyor.

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