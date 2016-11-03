TEB Kadın Akademisi 4 Kasım’da Bursa’da kadın patronları buluşturacak

Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB), kadın patronlara ulaşarak potansiyellerini açığa çıkarabilmelerine destek olmak amacıyla başlattığı TEB Kadın Akademisi, 4 Kasım Cuma günü Bursa’da düzenlenecek. TEB KOBİ Bankacılığı Grubu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz ve TEB KOBİ Bankacılığı Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Simla Ünal ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik Bursa Sheraton Otel’de gerçekleşecek.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türkiye’de ilk kez bir banka bünyesinde ayrı bir departman oluşturarak kurduğu Kadın Bankacılığı ile kadın patronları desteklemek ve iş hayatındaki varlıklarını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. TEB’in, kadın patronların işlerini geliştirmeye yönelik bilgi ihtiyacını karşılama ve onları ilham veren başarılı iş kadınlarıyla bir araya getirme hedefiyle başlattığı Kadın Akademisi’nin yeni etkinliği, 4 Kasım Cuma günü Bursa Sheraton Otel’de gerçekleşecek.

TEB KOBİ Bankacılığı Grubu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz ve TEB KOBİ Bankacılığı Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Simla Ünal ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte, Türkiye’nin ilham veren kadınlarından Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter, iş hayatına ilişkin tecrübelerini paylaşacak.

Bursalı kadın patronlara özel 3 atölye çalışması

TEB Kadın Akademisi’nin ikinci bölümünde Ebru Üzümcü tarafından “Liderlik ve Yöneticilik”, ActionCOACH tarafından “Stratejik Yönetim ve Büyüme” ve Arya Kadın yatırım Platformu tarafından” “Neden/Nasıl Yatırımcı Olunur?” olmak üzere üç ayrı atölye çalışması gerçekleştirilecek. Atölyelere katılan kadın patronlar, çalışma başlıklarıyla ilgili bilgi edinmenin yanı sıra sorularıyla ve katkılarıyla da atölyelerde aktif bir şekilde yer alabilecek.

Kadın patronlara yönelik ürün ve hizmetler

TEB, Kadın Bankacılığı ile işletmelerini büyütebilmeleri için gereken bilgiye ulaşma, yeni pazarlara erişim, networking kurma gibi kilit konularda kadın patronlara özel eğitim, danışmanlık ve mentorluk alma olanakları sunuyor. Bu sayede kadın patronlara iş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları engelleri aşmaları konusunda bütünlüklü bir destek veren TEB, kadın patronların global dünya ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşması ve istikrarlı bir büyüme elde edebilmeleri için finansmana erişimlerini de kolaylaştırıyor.

Bu yönde maddi teminatsız kredi ve özel finansman paketleri geliştiren TEB, Kadın Patrona Özel EBRD Kredisi, KGF Kadın Patron Destek Kredisi, Altın Teminatlı Kredi, Kadın Bankacılığı Masraf Paketi, Kadın Bankacılığı Ürün Paketi gibi avantajlı bankacılık hizmetlerinin biraraya getirildiği özel masraf paketleri sunuyor.

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