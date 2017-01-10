TBMM’ye ziyaretçi akını

TBMM’nin ziyaretçi trafiği geçen yıl da yoğun oldu; Meclisi yaklaşık yarım milyon kişi ziyaret etti.



Özellikle, bütün partilerin grup toplantılarının yapıldığı salı günleri yaşanan ziyaretçi yoğunluğu, rakamlara da yansıdı.

TBMM’yi, ocak ve aralık aylarını kapsayan 12 aylık dönem içinde 451 bin 74 kişi gezdi.

Mecliste en yoğun kasım ayında ziyaretçi trafiği yaşandı. Bu ay içinde 58 bin 118 kişi Meclisi ziyaret etti.

Kasım ayının yoğunluğunu, ocak ayı izledi. Meclise, ocakta 52 bin 635, şubatta 52 bin 31, martta 39 bin 39, nisanda 51 bin 907, mayısta 44 bin 144, haziranda 36 bin 84 kişi geldi.

Yaz ayları, Meclisin ziyaretçi sayısının en az olduğu dönem oldu. Temmuzda 13 bin 767, ağustosta 15 bin 681, eylülde 16 bin 755 kişi Meclisi ziyaret etti.

TBMM’nin açılmasıyla, ekim ayıyla birlikte gelen konukların sayısı da arttı. Ekimde 45 bin 472, kasımda 58 bin 118 kişi Mecliste konuk edildi. Bütçe görüşmeleri nedeniyle ziyaretçi yasağının olması aralık ayında ziyaretçi sayısını 25 bin 161 kişiye düşürdü.

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