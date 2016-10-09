TBMM’de kripto araştırması

TBMM’de 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan FETÖ/PDY Komisyonu ilk olarak komisyonda çalışacak uzmanların ‘kripto’ olup olmadığını araştıracak.



TBMM, FETÖ’cü Darbe Girişimini AraştırmaKomisyonu çalışmalarına başlarken, Gülen’in ilk ortaya çıktığı 70’li yıllardan başlayarak araştırma yapılacak.

2 İSİM ÖNERME

Uzun bir dönemi kapsadığı için komisyonda çalıştırılacak uzmanların sayısının da çok olacağı değerlendirmesini yapan iktidar ve muhalefet üyeleri, bu uzmanların görevlendirilmesinde bugüne kadar uygulanan yöntemlerin dışına çıkarak farklı bir sistemi devreye sokacak.

TBMM’deki uzmanların yanı sıra özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarından uzmanlar çağrılabilecek. Her komisyon üyesine 2 isim önerme imkânı verilecek. Bu doğrultuda komisyonda 30 civarında uzman görev alacak. Üyelerin önerdikleri isimler havuzda toplanacak. Bu isimlerin uzmanlık alanları belirlenecek ve gerekli alanlarda uzman çalıştırılması sağlanacak. Bu uzmanların kripto FETÖ’cü olup olmadığı endişesini gidermek eleme yapılacak. İlk ön elemeyi komisyon yapacak. FETÖ bağlantısı tespit edilen veya şüphe duyulan isim, kendisini öneren vekile de bildirilerek elenecek. Komisyonun bazı üyeleri, önerecekleri isimleri yakından tanıdıklarını yıllardır devletin önemli kademelerinde görev aldıklarını ve FETÖ operasyonunu yakından incelediklerini bu nedenle her vekilin önerisinin dikkate alınması gerektiğini ifade ettiler. Finans, eğitim, dış politika ve FETÖ’nün sivil toplumdaki faaliyetleri konusunda da uzmanların komisyon çalışmalarına katkı vermesi bekleniyor. Komisyonda görev alacak uzmanlara ilişkin eleme işlemi önümüzdeki hafta hayata geçirilecek.

İNTERNETTEN CANLI YAYIN

İlk toplantıda görüntülü basının dışarı çıkarılmasıyla başlayan tartışmanın yeniden yaşanmaması için “internetten canlı yayın” düşünülüyor. Komisyon çalışmalarının halka aktarılması için komisyon adına kurulacak internet adresi oluşturulması planlanıyor. Komisyon yönetimi TBMM Başkanlığı’yla görüşme yapacak. Çalışmaların internetten halka aktarılması için de yayına başlanabilecek. Ayrıca komisyon üyeleri aralarında WhatsApp’tanhaberleşecek. Komisyon Başkanı Reşat Petek’in oluşturacağı gruba komisyona üye iktidar ve muhalefet vekilleri sıcak bakıyor.

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