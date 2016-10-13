Tartan pistin tozunu attılar

Bursa Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm takımı tartan pistte almadık madalya bırakmadı.



Atletizm Federasyonu İl Temsilciliğinin Bursa Kültür Park’ta organize ettiği İl Birinciliği Atletizm Müsabakalarında takım halinde birinci olan Gemlik Belediye Sporlu atletler ilçenin bir kez daha gururu olmayı başardı. Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm takımı, 34 kulüpten 150 sporcunun katıldığı yarışmaya 11 sporcu ile katıldı. bin 500 metre küçük kızlarda Fatma Ulutaş Bursa İl Birincisi oldu. Yıldız Kızlar 2 bin metrede Deniz Aytun birinci, Edanur Eren’de ikinci oldu. Genç Kızlar 3 bin metrede de ilk üç dereceyi yine Gemlik Belediye Sporlu atletler elde etti. Bu kategoride Dilek Özdemir Bursa İl birincisi, Semanur Eren ikincisi, Nuriye Bilgi de üçüncüsü oldu. Gemlik Belediye Spor takım halinde, Küçük Kızlarda Bursa ikincisi, Yıldız ve Genç Kızlarda da Bursa İl birincisi olmayı başardı.

Kulüp Başkanı Hulusi Gandar ve Atletizm Antrenörü Burhan Gümüş ile birlikte başarılı atletleri makamında ağırlayan Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik Stadının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, başarılı atletlere bu stadyum kapsamında modern tartan pist sözü de verdi. Sporun her branşına yatırım, tesis ve hizmet olarak destek verdiklerini bir kez daha hatırlatan Refik Yılmaz, başarılı atletleri tek tek kutladı.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, atletlerden Türkiye ve uluslararası yarışmalarda da başarı beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak : İHA

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail