Tarihi projede imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi saat 17.10’da başladı ve yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Türk Akımı anlaşması imzalandı. Anlaşmayla Rus gazı Türkiye’ye taşınacak. Erdoğan ve Putin önemli açıklamalarda bulundu.



Türk Akımı Gaz Boru Hattı Projesi’ne ilişkin anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in huzurunda imzalandı.İki liderin ortak basın açıklaması başladı. Türk Akımı anlaşmasıyla Rus doğalgazı Türkiye’ye taşınacak. CumhurbaşkanıErdoğan, “Bugün gerçekten Sayın Başkan’la (Putin) dolu dolu bir gün geçirdik. Sonunda bu az önce imzalanan anlaşmalar, imzalanacak hale geldi ve burada nokta, başkanlar huzurunda konmuş oldu. Türkiye ile Rusya arasındaki normalleşme sürecinin hızla devam edeceğine olan inancım tamdır” dedi.

ERDOĞAN VE PUTİN’İN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mabeyn Köşkü’nde 1 saat 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında, Rusya ile Türkiye arasındaki Türk akım gaz boru hattına ilişkin anlaşma imzalandı. Ardından iki lider basın açıklamasına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bildiğiniz gibi Enerji Kongresi toplantısı 2 gün daha sürecek. Bakanlar arası görüşmeler, uzmanlar arasındaki görüşmelerle bu kongre farklı bir zenginliğe kavuşacaktır.

Bugün devlet başkanları olarak açılış konuşmalarında bir arada bulunduk. Ardından ikili görüşmeleri gerçekleştirdik. Ve bakanlarımız ikili görüşmelerine devam edecekler.

Uzmanlarımız aynı şekilde görüşmeleri devam ettirecekler. Bu tabii ülkeler arasındaki enerji ile ilgili münasebetleri özellikle ilgilendiren konular. Bunun yanında ekonomik, siyasi, savunma, turizm ve kültürel görüşmeler de olacak.

Sayın başkanla dolu dolu bir gün geçirdik. Türkiye ile Rusya arasındaki normalleşme sürecinin aynen devam edeceğine inancım tamdır.

SURİYE KONUSU VE FIRAT KALKANI

Bölgedeki mevcut durum ile Suriye konusunu etraflıca ele alma imkanımız oldu. FıratKalkanı operasyonunu görüştük. Bu konuda ne gibi bir işbirliği yapacağımızı değerlendirdik.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Özellikle sayın Cumhurbaşkanı’na davetten dolayı şükranlarımı sunmak istiyorum.

Çok büyük bir organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden dolayı Türk dostlarımızı tebrik etmek isterim.

İki ülke arasında görüş alışverişi yaptık bugünkü görüşmeler kapsamında.

İkili ilişkiler için ilave çabalar göstereceğimiz konusunda mutabık kalmıştık.

Özellikle şu konuya dikkatinize çekmek isterim. Rusya, Türkiye’den ihraç edilmesi yasaklanan bazı kalemlerin yeniden ihracını açmış bulunuyoruz. Narenciye gibi bazı tarım ürünlerindeki kısıtlamaları kaldırdık.Bu karşılıklı yarar sağlayan bir karar sonuçta. Rusya’daki tarım sektörü bu tür tarım ürünleri üretmiyor. Türkiye’den bu kalemleri Rusya’ya ithal edince Rusya’daki fiyatlar düşecektir.

Türk ortaklarımız için Rusya piyasasının açılışı anlamına gelecektir.

Bahsettiğim kalemlerin 2015 yılındaki ihracatının hacmi 500 milyon dolarhacmindeydi.

Dolayısıyla önemli kararlar alındı ve ikili ilişkilerimizin tamamen normalleşmesi konusunda mutabık kalmıştık. Önümüzdeki günlerde bizim karma ilişkiler konseyimiz bu konuda çalışacaktır.

Özellikle enerji alanındaki işbirliğimizi ele aldık. Rusya’da hali hazırda 200’ü aşkın genç Türk öğrenci önümüzdeki dönemlerde nükleer güç uzmanı olacak gençler ilgili kurumlarda eğitim görmektedir.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi çevresinde Türkiye’ye doğalgaz indirimi yapılması konusunda mutabık kaldık.

SURİYE KONUSU

Biz hem Rusya, hem Türkiye olarak Suriye’de akan kanın durdurulmasından yanayız. Biz de Rusya’da, Suriye’deki siyasi çözüme en hızlı şekilde geçilmesini istiyoruz. Düşünüyoruz ki Suriye’de barışı isteyen herkes bunu desteklemeli.

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