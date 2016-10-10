Tarihi Kentler Birliği’nden Mübadele Evi’ne ödül

Nilüfer Belediyesi’nin mübadelede gelenlerin ve gidenlerin anısına, Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte oluşturduğu Mübadele Evi, Tarihi Kentler Birliği tarafından “Uygulama Ödülü” ile ödüllendirildi.

Hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye örnek olan Nilüfer Belediyesi’ne bir ödül de Tarihi Kentler Birliği’nden geldi. Nilüfer Belediyesi’nin, yakın dönemin acı hatıralarla dolu en büyük nüfus hareketlerinden olan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nin 93. yılında Görükle’de açtığı Mübadele Evi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle değer görüldü.

Tarihi Kentler Birliği, kent kimliğine insan ve toplum odaklı bakan çağdaş yaklaşımı, kent tarihinin farklı katmanlarının duyarlı biçimde ele alınmış olması, sivil toplum ile kurulan olumlu iş birlikleri, kamusal niteliği yüksek sosyal müzecilik anlayışının başarılı biçimde uygulanmış olması ve başarılı bir tarihi eser işlevlendirmesi örneğini temsil ettiği için Mübadele Evi’ne “Uygulama Ödülü” verdi. Tarihi Kentler Birliği ödülleri 16-19 Kasım 2016 tarihinde Antalya’da YAPEX Fuarı’nda düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.

Müdabele Evi, Türkiye’ye örnek oldu

İnsanlık tarihi kadar eski olan zorunlu göçlere bir selam duruşu anlamına gelen Nilüfer Belediyesi Mübadele Evi’nde, mübadillerin sırtına vurup getirdiği, dokunduğu, tarlalarında ve evlerinde kullandığı eşyalar, mübadeleye ilişkin belgeler ve etnografik objelerin yanı sıra sözlü tarih tanıklıklarının anlatıları yer alıyor.

“Nilüfer Belediyesi Mübadele Evi, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nin tarihsel arka planını, “Görükle Köyü” penceresinden aralıyor. Mübadele Evi için Türkiye ve Yunanistan arşivlerinde titiz araştırmalar yürütüldü. Bu araştırmaların sonucunda, mübadeleyi bizzat yaşayanların anlattıklarını da içeren, hem bir kitap hazırlandı hem de Mübadele Evi oluşturuldu. 2016 yılı Ocak ayında açılan Mübadele Evi büyük ilgi görüyor. Bazı belediyeler de heyet göndererek incelemelerde bulundukları Mübadele Evi’ni örnek aldı.

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