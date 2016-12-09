Tarih Konferansı’nda Gündem: Bursa İpeği

Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından ‘Kültür ve Tarih Konferansı’nda, ipek şehri Bursa’nın dünden bugüne uzanan tekstil tarihi değerlendirildi.



Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr, Ayten Sürür, “Geçmişimizi araştırdığımız zaman, Bursa’nın ipek kültürünün Osmanlı’dan önce daha 6. yüzyıla uzandığını görürüz. İpek, Göktürkler’de, Selçuklular’da ve en son Osmanlı’da ticari ve siyasi hayatları bile etkileyecek kadar önem kazanmıştır. Tekstil şehri Bursa, niçin Milano gibi bir moda merkezi, tekstil merkezi olmasın” dedi.

Tekstil ve lif sanatları konusunu kendisine vazife edindiğini söyleyen Prof. Dr. Ayten Sürür, “İpek demek aynı zamanda tekstil demek. Bugüne kadar yaptığım araştırmalarda, tekstil tasarımı ve ipeğin çok önemli kültürel bir özellik taşıdığını, bunun da merkezinin Bursa olduğunu gördüm. Geçmişe baktığınız zaman bütün faaliyetler Bursa üzerinden gerçekleşmiş. Osmanlı’dan önce, daha 6. yüzyıllarda Bursa’da ipek kültürünün var olduğunu biliyoruz. Göktürkler, ardından Selçuklular ve son olarak Osmanlı’da ipeğin bir kültür oluşturduğunu görürüz. Hatta bunların hepsinin birer ipek imparatorluğu olduğunu, ticari ve siyasi hayatlarını bile etkileyecek kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Geçmişi oldukça eskiye dayanan bu tarihi köklerin hala yaşıyor olması gerektiğini ifade eden Prof. Sürür, “Bunun için iyi bir tasarım olması lazım. İleri teknoloji şart. Bir diğer önemli husus da, neden kendi kültürümüzden yola çıkmıyoruz da, ortada kalan bir şeyler yapıyoruz? Oysa yerelin mutlaka güncele aktarılması gerekiyor. Tabii bu kopya şeklinde değil. Geleneksel tekstil kültürümüzün güncellenmesi şart. Eğer yerel üretim anlayışının devamı sağlanabilirse, günümüzde büyük bir başarı elde edilebilir. Yerel kültürün yaşatılması, yeniden canlandırılması, Türk tekstil kültürünün yeni bir hamleye kavuşması gerekiyor. Bunun için çok şey yapılıyor ancak, ne yazık ki Bursa bir fuar şehri, tasarımcıların yaşadığı bir kent değil. Bunun gerçekleşmesi son derece önemli” diye konuştu.

Bursa’nın bir tekstil şehri olduğunu ve bunun günümüzde de yaşatılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ayten Sürür, “Bursa niçin Milano gibi bir moda merkezi, tekstil merkezi olmasın? Niye tasarımcıların yaşadığı bir yer olmasın? Neden Bursa’da tekstille ilgili faaliyetler yapılmasın. Bursa’da hala bir tekstil ve kostüm müzesi yok. Bursa bunu hak ediyor” dedi.

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