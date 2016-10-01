Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın kazananları belli oldu

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.



Konu başlığı ‘Yavaş Yavaş Aydınlanan’ olarak belirlenen ve bu yıl 3. kez ‘deneme’ dalında gerçekleştirilen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmasında birinciliği, ‘Çerçi’ rumuzuyla katılan Yücel Öztürk, ‘Kayıp Keçiler’ isimli eseriyle kazandı. Yurt içi ve yurt dışından 331 eserin katıldığı yarışmanın ödül töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bugüne kadar şiir, hikaye, deneme, roman, araştırma, inceleme, makale olmak üzere 7 farklı dalda düzenlediğimiz yarışmamızı, 3. kez deneme dalında gerçekleştirdik. Son yıllarda Türkiye’nin dışında, dünyanın pek çok ülkesinden katılımın olduğu yarışmamız, edebiyat dünyasının en uzun soluklu ve en prestijli yarışması oldu. Edebiyat dünyasına yeni yeni isimler kazandırdığımız yarışmamız, bundan sonra da sürecek” dedi.

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmasının dışında, bir de sempozyum gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Mustafa Dündar, “Önümüzdeki yıl konu başlığı ‘Şiir’ olarak belirlenen yarışmamızla aynı konu başlığı altında sempozyumumuz da gerçekleşecek. 2017 yılında Tanpınar Akademi’yi de hayata geçireceğiz. Yapacağımız atölye çalışmaları ile edebiyat tutkunlarına yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz. Ayrıca bir edebiyat dergisi oluşturacağız. Yarışmaya katılan eser sahiplerine telif ödeyerek dergimizde yazılarını yayınlayacağız” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak kültür, sanat, eğitim ve edebiyat gibi konularda çok ciddi organizasyonla imza attıklarını ifade eden Başkan Mustafa Dündar, “Bu yıl 7. düzenlenen Mevlana Şiir Yarışmamızı da 2 gün önce başlattık. Konu başlığı serbest olan yarışmamıza müracaat 25 Kasım’a kadar sürecek. Bu yarışmamız da, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Türkiye çapında gerçekleştirdiğimiz çok ciddi bir yarışma. Ayrıca, bu yarışmalarda jürimizin seçtiği eserleri de kitap halinde bastırarak edebiyat dünyasına kazandırıyoruz” diye konuştu.

Yarışmada bu yıl birincilik ödülü kazan Yücel Öztürk ile yarışmada ikinci olan Fırat Kargıoğlu da, böyle önemli bir yarışmada dereceye girmekten son derece mutlu olduklarını söyledi. Yarışmanın ismi ve 15 yıldır düzenleniyor olmasının kendilerini etkilediğini ifade eden yarışmacılardan Yücel Öztürk, “Bizim adımızın da Tanpınar’la anılacak olması heyecan verici. Dünyada savaşların, kötülüğün olmaması adına zihinlerinin, kalplerinin edebiyatla güzelleştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu tür yarışmalara desteklerinden dolayı da, Osmangazi Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların sonunda dereceye girenlere ödülleri Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve jüri başkanı Abdullah Uçman tarafından verildi. Bu yılki yarışmada birinciliği, İstanbul’dan ‘Çerçi’ rumuzuyla katılan Yücel Öztürk, ‘Kayıp Keçiler’ adlı eseriyle kazandı. Yarışmaya Elazığ’dan ‘Modernliğin Ötesi’ rumuzuyla katılan Fırat Kargıoğlu, ‘Anlaşıldık, Modernliğin Ötesinde Tanpınar ve Biz’ adlı eseriyle ikinci, Ankara’dan ‘İrem’ rumuzuyla katılan Erkan Tüzün ‘Tanpınar Vesilesiyle Dört Aydınlanma’ adlı eseriyle üçüncü oldu. Yarışmaya ‘Makas Tamircisi’ rumuzuyla Almanya’dan katılan Mehmet Akif Duman, ‘Bir Delinin Kitapçı Ziyareti’, Rize’den ‘Sejeri’ rumuzuyla katılan Asuman Demir ise ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ adlı çalışmalarıyla mansiyon ödüllerinin sahibi oldu.

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