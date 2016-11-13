Tanklardan Güçlü Kadınlar’ Panelinde Duygusal Anlar Yaşandı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 15 Temmuz gecesi gazi olan kadınların konuşmacı olarak katıldığı ‘Tanklardan Güçlü Kadınlar’ paneli duygusal anlara sahne oldu.

Vodafone 38. İstanbul Maratonu’nun sosyal sorumluluk partneri olan KADEM, maraton kapsamında düzenlenen İstanbul Maraton ve Spor Fuarı’nda ‘Tanklardan güçlü kadınlar’ isimli panel düzenledi. Aslı Çakır Alptekin Atletizm Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen panele onur konuğu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar katıldı. Moderatörlüğünü Gazeteci Yazar Yelda Kırçuval’ın yaptığı panele konuşmacı olarak KADEM Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz ile birlikte 15 Temmuz günü gazi olan Safiye Bayat, Ayla Gül Kasarcı, Ayla Aşkın ve Adviye Gül İsmailoğlu katıldı. Darbe girişimine yönelik gazilerin yaptığı konuşma yer yer duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

“Ayaklara değil direk öldürmeye yönelik ateş ettiler”

15 Temmuz gecesinin en küçük gazilerinden olan 14 yaşındaki Adviye Gül İsmailoğlu,İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önü olduğu için Saraçhane’de olaylar kritik ve karışıktı. Orada ki askerler bizim korkup geri çekilmeyeceğimizi anladıkları zaman taramaya başladılar. Ayaklara değil direk öldürmeye yönelik ateş ettiler. Bizim üzerimize yağmur gibi mermi yağdırdılar” dedi.

“O gece ben sokağa çıkmasaydım kahrımdan ölürdüm”

Askerle çok yakın mesafeden konuştuğunu anlatan Ayla Aşkın, “Ben o olaylar sırasında askere sizin yeriniz kışlaya demeye kalmadan asker önce havaya ateş etti, daha sonra da bizlere sıkmaya başladı. Yanımda ki bir kardeşimin kafasından vurulduğunu görünce üzerine yattım ve ona yardım etmeye çalışırken, kalçamdan vurulduğumu anladım. Kolumdan vurulduğumun farkında bile değilim. Benim kurtulma sebebim oğlum. Çünkü size elinizi sürdürmüyorlar böyle bir hainlik yok. O gece bizde hiç korku yoktu. Şu anda haberlerde falan izlemeye doyamıyorum. Çıktığım için çok seviniyorum, eğer o gece ben çıkmasaydım kahrımdan ölürdüm” diye konuştu.

“Köpekten korkan ben o gece mermilerden korkmadım”

15 Temmuz gecesi hiç korkmadığını söyleyen gazi Ayla Gül Kasarcı, “O hainler benim üniformamı, tankımı, asker teçhizatımı çalmışlar ve benim seçmiş olduğum hükümete darbe yapmaya çalışıyorlar. ya siz kimsiniz de neyin mantığıyla bunu yapıyorsunuz. Eşimle birlikte hiç tereddüt etmeden sokağa çıktık. Çıkarken kızıma dedim ki, kızım ya şehit ya gazi olacağız, en kötü ihtimalle başarılı olurlarsa vatan haini olacağız dedim. Ben köpekten korkan bir insanım ben o gece mermilerden korkmadım. Önce ben kolumdan vuruldum, sonra eşim vuruldu. Bize o gece şunu da yaşattılar, yardım için gelen ambulanslara ve araçlara dahi ateş ettiler” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz gecesi onlar biz olmaya çalıştılar”

Panelde son olarak konuşma yapan Safiye Bayat ise, “15 Temmuz gecesi Rabbim bizi asra bedele olacak bir geceye uyandırdı. Biz o gece abdestlerimizi alıp kefenlerimizi giydik ve selalar eşliğinde aşka yürüdük. Önce Allah için atan kalplerin imana dönüştüğünü, ondan sonra da kuvvete büründüğü bir bedene sahip olduk. O gece bedenlerimiz top, tank ve tüfek olmuştu. Onlar o gece biz olmaya çalıştılar, biz gibi giyinmeye çalıştılar, biz gibi konuşmaya çalıştılar. Ama onlar bizi anlayamadılar” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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