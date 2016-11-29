Tambi Cimuk`tan muhteşem piyano resitali

Suriye’den Türkiye’ye gelişinin ardından yeteneğiyle dikkatleri çeken ve ‘müzik dehası’ olduğu ortaya çıkarak Türk vatandaşlığına alınan genç Piyano Sanatçısı Tambi Cimuk, Bursa’da muhteşem bir konsere imzasını attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen konseri, sanatseverler ilgiyle izledi. Suriye’deki iç savaş dolayısıyla Türkiye’ye gelen ve genç yetenekler arasında gösterilen Tambi Cimuk, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu’nda gerçekleştirilen konserde duygularına piyano ile can verdi. Konserinde Mozart, Bach, Beethoven ve Chopin gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini seslendiren Cimuk, sahne performansıyla dinleyenleri adeta büyüledi. Genç sanatçı, yaklaşık iki saat süren konserin sonunda sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Konserin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe adına Tambi Cimuk’u tebrik eden Muhsin Özlükurt ve Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürü Dr. Turgay Mercan, genç sanatçıya günün anısına çiçek takdim etti ve başarılarının devamını diledi. Sanat yolculuğunda, Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda da başarıyla temsil eden sanatçı Tambi Cimuk ise Bursa’da konser vermenin kendisini çok mutlu ettiğini ve heyecanlandırdığını söyledi.

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