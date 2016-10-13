Tacizci kayınpederini öldüren kadının davası başladı

Bursa’da, öldürdüğü kayınpederini, kendisine cinsel istismarda bulunmakla suçlayan kadının yargılanmasına devam edildi.



Bursa’da kendisine sahip olmaya çalıştığı iddiasıyla kayınpederini öldüren kadının yargılanmasına devam edildi.

Orhangazi’de şubat ayında meydana gelen olayda, 2 ay önce evlenen oğlu ile aynı evde yaşayan Çetin B.’nin (58) cesedi, kaldığı apartmanın üçüncü katında üst tarafı çıplak olarak bulundu. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, sırt ve göğüs kısmında 11 bıçak darbesi tespit edilen emekli infaz koruma memuru Çetin B.’yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen gelini Meryem B.’yi gözaltına aldı.

Bursa 4.’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Meryem B. önceki ifadesini tekrarlayarak, “Olay günü kahvaltı ettik. Kayınpederim kahveye, eşim S.B. saat 15.00’te işe gitti. Akşam üzerine evde kimse olmadığı sırada banyoya girdim. Elektrik kesildi. Elbiselerimi giyerek çıktım. İçeriden tıkırtılar geliyordu. Kim var diye seslendim. Ses gelmedi. Birisi saçlarımdan tutarak beni sürükleyen kayınpederimdi. Küfrederek bana sahip olmaya çalışıyordu. Elinden kurtularak, salona geçtim. Peşimden geldi. Yine saçlarımdan tutarak beni mutfağa sürükledi. Üzerime abandı. Kendimi kurtardım. Karanlıkta elime geçirdiğim bıçağı rast gele salladım. Şoka girdim. Kendimi evden dışarıya attım. Bağırdım ve kimse çıkmadı. Yeniden içeriye girdim. Eşimi aradım. Daha önce de 155 imdat polisi kayınpederim beni rahatsız ediyor diye aramıştım” dedi.

Selçuk B., eşinin olay gecesi kendisini telefonla aradığını ve elektriğin kesik olduğunu söylediğini anlattı. Selçuk B., “Eşim, ‘korkuyorum, babama da ulaşamıyorum’ dedi. Daha sonra saat 23.30 sıralarında polisi arayıp babamın yaralandığını ve ambulans geldiğini söyledi. Eve geldiğimde olayı öğrendim. Şikayetçiyim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Meryem B.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakın tamamlanması ve şahitlerin dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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