Suudi kadınlardan sosyal medyada imza kampanyası

Sosyal hayatın çoğu alanında yer alabilmek için erkek akrabalarının izni gereken Suudi Arabistanlı kadınlar, erkek vasiliğine karşı internette imza kampanyası başlattı.



14 bin Suudi kadının adı ve soyadını kullanarak imzaladığı dilekçe, mahkemeye iletildi.Binlerce Suudi kadın da adını gizleyerek kampanyaya destek verdi.Kampanya Suudi Arabistan’da erkeklerin kadın hayatı üzerindeki kontrolleriyle ilgili yürütülen en büyük imza kampanyası.

Suudi Arabistan’da bir kadının pasaport alabilmesi, ülke dışına çıkabilmesi ve evlenebilmesi için babası, erkek kardeşi, eşi ya da dulsa oğlundan izin alması gerekiyor.Ev kiralamak, hastanede tedavi görmek ve dava açmak gibi işlemlerde de çoğunlukla erkek izni aranıyor.Yasal olarak gerekli olmasa da birçok işyeri ve okul, “vasi”sinin izni olmadan kadınları kabul etmiyor.

Kampanya kapsamında kadınlar “Ben kendimin vasisiyim” yazan bileklikler takıyor.

Kampanyaya destek veren kadınlardan Aziza Al-Yousef BBC’ye “Kampanyada çok gurur duyduğunu ve cevap almayı umduklarını” söyledi.Olumsuz bir sonuç beklemediğini belirten Yousef, “Endişeli değilim, yanlış bir şey yapmıyoruz” dedi.

Yousef 2013 yılında kadınlara uygulanan araba kullanma yasağını deldiği için polis tarafından durdurulmuştu.

“BEN KENDİMİN VASİSİYİM”

Temmuz ayında İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün konuyla ilgili raporunun ardından Suudi kadınlar Twitter’da “Ben kendimin vasisiyim” (#IamMyOwnGuardian) etiketiyle paylaşımlar yaparak, hayatlarındaki erkek kontrolünü protesto etmiş, “vasilik düzeninin” değişmesini istemişti.

Kampanyaya bazı erkeklerden de destek gelmişti.

Ancak bazı Suudi kadınlar kampanyaya karşı çıkarak “Vasilik kadına karşı değil kadının iyiliği içindir” etiketiyle paylaşımlar yapmışlardı.

Vasilik düzeninin değişmesi için toplanan imzalar Kraliyet Mahkemesi’ne iletildi, ancak mahkeme dilekçenin posta ile gönderilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kampanyanın ana talebinin 21 yaş üstü kadınlara “yetişkin” muamelesi yapılması olduğunu belirten Yousef, “Kadınlara tüm vatandaşlık hakları verilmeli” diyor.

İmza kampanyasına karşı henüz resmi bir tepki gelmedi.

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