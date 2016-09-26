Süslü kadınlardan bisiklet turu

Otomobilsiz kentler günü tüm dünyada kutlanırken, Muğlalı kadınlar da buna tepkisiz kalmadı ve ‘Süslü Kadınlar’ bisiklet turu düzenlediler.

Türkiye’de eş zamanlı olarak 27 ilde düzenlenen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’etkinliğine Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 100 kadın ve çocuk katıldı. Menteşe Sınırsızlık Meydanı’nda toplanan kadınlar, bisikletlerini balon ve çiçekler ile süsleyerek, Cumhuriyet Meydanı, Akyol Parkı ve Aylin Karaca Kavşağı’na kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe katılanlar adına açıklama yapan Yasemin Duygulu, kentte kadınlara ve bisikletlilere daha fazla saygı gösterilmesini istediklerini belirtti. Duygulu, “Bizler çocuklarımız için daha sağlıklı bir hava istiyoruz. Bunun için egzoz gazı dumanından olabildiğince arındırmaya çalışıyoruz kentimizi. Günlük hayatta, şehir içinde işimize ya da alışverişe giderken bisikletlerimizi kullanmak istiyoruz. Yolların sadece motorlu araçlara ait olmadığını, bisikletin de bir ulaşım aracı olduğu mesajını vermek istiyoruz. Üstelik kullanırken tayt ve forma dışında elbiselerle de bisiklete binileceğini gösteriyoruz. Süsleneceğiz, çünkü dikkat çekmek istiyoruz. Biz de varız demek, ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte çevreye duyarlı kadınlar olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kadınlar dünyayı değiştirme gücüne sahiptir. Yeter ki şimdi olduğu gibi kararlı olalım” dedi.

Dört yıldır İzmir merkezli yapılan bu etkinlik Muğla’da ilk defa yapıldı. Kadınları bisiklet kullanmaya özendirmeyi de amaçlayan tur yavaş tempoda Akyol mahallesine, oradan Aylin Karaca kavşağına ve tekrar valilik önünde son buldu.

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