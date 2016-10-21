Suriyeli kadınlardan PYD’ye isyan!

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde PKK/PYD karşıtı gösteri düzenlendi.



Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin (ENKS) Kadın Kollarının çağrısı üzerine yapılan protestoya yüze yakın kadın ve çocuk katıldı.

İlçenin Anteriyye semtinde düzenlenen gösteride, kadınlar PYD/PKK’nın kendine muhalif Kürtleri susturmaya yönelik baskıcı politikalarını ve keyfi tutuklamalarını protesto etti.

Aralarında terör örgütü PYD/PKK’nın tutukladığı muhalif Kürtlerin eşleri ve kızları da bulunan kadınlar, örgütün gençlerin bölgeyi terk etmesine sebep olan yasa dışı zorunlu askerlik gibi uygulamalarını iptal etmesini talep etti.

Özgür Kadın Derneğinin temsilcisi Şemş Anter, protesto gösterisinde yaptığı konuşmada, PYD/PKK’nın keyfi tutuklamalarını ve kanun dışı kararlarını kınadı.

Terör örgütünün 15 Ağustos’ta Kamışlı’da 2 Suriyeli Peşmergenin cenaze törenine katılan 30 ENKS üyesini tutuklamasını hatırlatan Anter, “Şehitleri karşılayanlar tutuklanmak yerine ödüllendirilmelidir.” dedi.

Anter, PYD/PKK’nın tutukladığı Selim Ahmed ve yetişkin olmayan Nicarvan Ramazan’ın akıbetinin ne olduğunu açıklamasını istedi.

Kaynak : AA

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