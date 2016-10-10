Suriyeli kadın küpesini vermediği için öldüresiye dövüldü

Adana’da Suriyeli bir kadını, kocası küpesini vermediği için öldüresiye dövdü. Kocası küpesini kulağından çekerek aldığı için yaralanan kadın hastanelik oldu.



Adana’nın Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi’nde Suriyeli bir kadın, küpesini vermediği kocası tarafından darp edilerek hastanelik oldu.

SÜREKLİ TARTIŞTIĞI EŞİNİ DÖVMEYE BAŞLADI

İddiaya göre, 2 yıl önce Suriye’deki iç savaştan kaçan 10 çocuklu Rima Huraki ve Al Usi çifti, Halep’ten Adana’ya geldi. Dedekorkut Mahallesi’ne yerleşen çift burada yaşarken, Ali Usi sürekli tartıştığı eşini dövmeye başladı.

EŞİNİ DARP EDİP KÜPESİNİ ÇEKEREK ALDI

Dün de Usi eşinden kulağındaki küpeyi istedi. Ancak Huraki küpeyi vermek istemedi. Bunun üzerine Usi eşini darp edip kulağındaki küpeyi de çekip alarak evden ayrıldı. Yaralanan kadının çığlıklarına gelen komşuları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Huraki bir çocuğuyla birlikte Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Huraki’nin sağ gözü aldığı darbeler sonucunda morarıp şişti.

“26 YILLIK EŞİM, EVLENDİK EVLENELİ ŞİDDET UYGULAR”

Huraki tedavisinin ardından hastaneden taburcu olarak polis merkezine gidip ifade verdi. Huraki verdiği ifadesinde, “Ali benim 26 yıllık eşim. Suriye’de yaşıyorduk yaşanan iç savaşta dolayı 2014 yılında eşim ve 10 çocuğumla Adana’ya geldik. Eşim evlendik evleneli bana sürekli şiddet uygular. Türkiye’ye gelince de bu değişmedi burada da bana şiddet uygulamaya devam etti. Bu nedenle daha önce bir kez kocamı polise şikayet ettim. Bu nedenle ona evden uzaklaştırma verdiler. 2016 Haziran ayında eşim uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için hakkında tekrar işlem yapıldı. Ancak buna rağmen eşim eve gelir ve bana zaman zaman şiddet uygular.

“KÜPELERİ ZORLA ALDI, KULAĞIM YARALANDI”

En son kocam benim küpelerimi zorla almaya çalıştı. Direndiğim için kocam küpelerimi kulağımdan çekerek aldı. Ancak sol küpem düştü ve evde kayboldu. Eşim küpeleri zorla aldığı için kulağım yaralandı. Küpeleri satıp paraya çevirmek istediği için almaya çalıştığını düşünüyorum. Bir süre sonra sakinleştikten sonra küçük çocuğum beni sinirlendirdi ben de ona bağırınca eşim bana yine şiddet uygulamaya başladı. Bu kez de bana hem küfür edip hem de yumrukla darp etti. Sonra da benim boğazımı sıkıp öldürmekle tehdit ederek evden kaçtı” dediği öğrenildi.

Rima Huraki ifadesinin ardından kocasından şikayetçi de olduğunu söyleyince, polis Ali Usi’yi gözaltına aldı. Usi’nin ise eşinin suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi.

Kaynak : İHA

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