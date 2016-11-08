Sultanlar rahat kazandı

TVF Vestel Venüs Sultanlar Ligi 3. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Trabzon temsilcisi İdmanocağı’nı 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmaya taraftar avantajı ile başlayan yeşil-beyazlılar sert hücumlarıyla rakibinin gardını düşürürken ilk teknik molaya 8-2 önde girdiği seti de 25-11 alarak 1-0 öne geçti. İkinci setin başından itibaren rakibini etkili bloklarla durdurarak sayı şansı tanımayan Bursa temsilcisi, 16-4 önde girdiği teknik mola sonrası basit hatalarla farkın erimesine engel olamamasının ardından Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün tecrübeli antrenörü oyuna İkbal, Yaren ve Nikalina’yı dahil ederek oyunun kontrolü yeniden yeşil-beyazlılara geçti ve set de 25-13’lük skorla Bursa Büyükşehir Beledieyespor Kulübü’nün oldu. (2-0)

Üstün oyununu maçın üçüncü setinde de devam ettiren yeşil-beyazlılar bu seti de 25- 17 ve maçı da 3-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Maçın ardından yeşil-beyazlılar galibiyet sevincini taraftarıyla paylaşırken, taraftarının söyledikleri marşlara da eşlik etmeyi ihmal etmedi.

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