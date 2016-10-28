Sultanlar lige galibiyetle başladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü TVF Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin ilk maçında konuk ettiği Eczacıbaşı Vitra’yı 3-2 geçerek önemli bir galibiyete imza attı.

Maçın başından itibaren etkili hücumlar yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü rakibini maçın ilk bölümlerinde üst üste mola almaya zorladı. Eczacıbaşı Vitra takımı ikinci teknik molanın ardından etkili hücumlarıyla farkı azaltmayı başarsa da Bursa temsilcisinin tecrübeli teknik adamı Jan de Brandt’ın değişiklik tercihleri ilk seti 25-19 önde tamamladı.

İkinci sette Eczacıbaşı Vitra takımı daha hızlı başlayan taraf olmasına rağmen, rakibinin defans hatalarını iyi değerlendiren ve etkili bloklarla rakibini durdurmayı başaran Büyükşehir’in Sultanları bu seti de 25-22 kazanarak skoru 2-0’a getirdi.

Üçüncü sete 2-0’ın morali ile başlayan yeşil-beyazlılar bu sette istediği tempoyu yakalayamayınca set Eczabıbaşı Vitra’nın üstünlüğü ile tamamlandı ve İstanbul temsilcisi durumu 2-1’e getirdi.

Dördüncü sete taraftarının büyük desteği ile başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor art arda buluğu sayılarla sette 5-2 üstünlük kurdu. Büyük bir bölümü uzun rallilerle geçen sette rakibinin sert smaçlarını karşılamakta güçlük çeken yeşil-beyazlılar bir anda geriye düştü ve ikinci teknik molaya 16-14 Eczacıbaşı-Vitra takımının üstünlüğü ile girildi. Teknik molanın ardından da istediklerini maça yansıtamayan yeşil-beyazlılar bu seti de 25-19 kaybedince galibiyet umutlarını tie-break setine taşıdı.

Tie-break setinde 6-1 geriye düşen ve taraftarının büyük desteği ile rakibini yakalamayı başaran yeşil-beyazlılar file önündeki etkili bloklarıyla öne geçti. Son anları büyük heyecana sahne olan maçta rakibinin direncini kıran Bursa Büyükşehir Belediyepor kulübü seti 16-14 almayı başardı ve maçı da 3-2 kazanarak lige önemli bir galibiyetle başlamış oldu.

Maçın ardından büyük sevinç yaşan yeşil-beyazlılar galibiyeti kendilerini desteklemeye gelen Uludağ Timsahlar Amerikan Futbol takımı ve yeşil-beyazlı taraftarlarla kutladı.

Maç öncesi uluslar arası saat markası Casio’nun hediye ettiği saatlerle moral bulan Büyükşehirin Sultanlarını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tek tek tebrik ederek başarılar diledi.

Öte yandan Recep Altepe, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda şampiyon olan Eczacıbaşı Vitra takımına bu önemli başarısından dolayı başarı plaketi takdim etti.

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