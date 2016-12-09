Sular Vadisi Sular Parkı ve Rekreasyon Alanı’nın yıkım töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, mekânsal ve sosyal dönüşümü eş zamanlı olarak gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, ilçeyi çağdaş ve modern bir şehir haline dönüştürdüklerini ifade etti.

Yıldırım Belediyesi’nin Sular Vadisi Doğa Parkı ve Rekreasyon Alan’ı projesi için ilk kazma vuruldu. Yenimahale’de 28 bin metrekare alan üzerine yapılacak proje kapsamında kamulaştırılan 144 binanın yıkımı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene; Yıldırım Belediye İsmail Hakkı Edebali’nin yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, Büyükşehir Başkanvekili Abdülkadir Karlık, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı, AK Parti İl yöneticisi Remzi Yeprem, muhtarlar, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı. Yıldırım’ı gelecek nesillerin yaşamaktan mutluluk duyacakları bir şehir olarak planladıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım’da başlatılan ve Türkiye’nin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlesi olan çalışmalarının sosyal boyutunu yansıtacak bir örnek olduğuna işaret etti.

YILDIRIM NEFES ALACAK

Projenin sadece Yenimahalle için değil, Karamazak, Piremir, Namazgah, Teferrüç, Umurbey ve Kurtoğlu mahallelerine değer katacağını aktaran Başkan Edebali, “Göreve talip olduğumuzda ‘İdeal Şehir Yıldırım’ vizyonumuzda yer alan Sular Vadisi Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanı projemizin ilk adımını atarak bir taahhüdümüzü daha yerine getirmiş olmanın mutluluk ve gurunu paylaşıyoruz. Attığımız her adımda olduğu gibi bu projemizi de kendi fikirlerimiz doğrultusunda değil, bölge sakinlerimizle, çalışma arkadaşlarımızla istişarelerde bulunarak, onların istek ve görüşleri doğrultusunda ortak akılla yapıyoruz” dedi.

UYGULAMA DÖNEMİNE GEÇİYORUZ

Plansız bir şehri planlı bir yaşam alanı haline getirmenin yeni bir şehir inşa etmekten daha zor ve meşakkatli olduğuna değinen Başkan Edebali, “İnsan ve şehir tek yumurta ikizleri gibidir. Biri mutluysa diğeri de mutludur. Geride bıraktığımız 2 buçuk yıl boyunca yaşam standartları yüksek bir Yıldırım’ı oluşturmak için insanlarımızı mutlu etmek adına Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm hamlelerinden birisini planladık. İlçemizin yarısına yakının imar planlarını yeniden düzenliyoruz. Bunu yaparken de mekânsal ve sosyal değişimi birlikte yürütüyoruz. Böylece ilçemiz bir taraftan planlı bir şehir haline dönüşürken diğer taraftan da kültürel ve sanatsal etkinliklerin merkezi haline geliyor. Görev süremizin 2 buçuk yıllık ilk döneminde çağdaş, modern Yıldırım’ı planladık. Bundan sonraki 2 buçuk yılda ise bu planlarımızı uygulamaya geçirerek Yeni Yıldırım’ı inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YAŞAM STANDARTLARI ARTACAK

Sular Vadisi Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanı projesinin mekânsal ve sosyal dönüşümün unsurlarını bünyesinde barındıran önemli bir çalışma olduğuna değinen Başkan Edebali, “Bölgeyi beton yığını görüntüsünden kurtararak ve yeşille mavinin buluştuğu tematik bir yer haline getireceğiz. Proje tamamlandığında bölgenin değeri artacağı gibi yaşam standartları da büyük ölçüde yükselecek. Yıldırım’a nefes aldıracak proje tamamlandığında sadece Yıldırım’a değil Bursa’ya değer katacak bir eser ortaya çıkmış olacak” dedi.

YILDIRIM KABUĞUNU KIRIYOR

Projenin Türkiye’ye örnek olacağını kaydeden Başkan Edebali, “Sular Vadisi Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanı içinde; teras kademeli oturma alanları, babil bahçesi- seyir terasları, doğal göl, gölgeli oturma bölümü, revan köşkleri ve yol boyu dinlenme köşeleri, havuzlar, şelaleler, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, cami, Osmanlı çeşmesi, belediye hizmet binası, aletli jimnastik köşesi ve maket evcil hayvan bahçesi gibi birimler yer alacak” diye. Yıldırım’ın her geçen gün değiştiğini ve güzelleştiğini aktaran Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın da “Planlı yapılaşmasıyla kültürel etkinlikleriyle Yıldırım kabuğunu kırıyor. Değişimi her geçen gün daha çok belirginleşiyor. Yıldırım’a kazandıklarından dolayı Yıldırım belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekip arkadaşlarını kutluyorum” dedi.