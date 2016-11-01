Suda doğum anneyi de bebeği de rahatlatıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Eray Balcan, suda doğumda anneden ayrıldığını fark edemeyen bebeğin daha sakin ve stressiz olduğunu, hatta daha az ağladığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, sezaryen oranlarını yüzde 15’in altına çekmek için çalışmalarını sürdürürken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kemal Memişoğlu da sezaryeni azaltan hastaneye ödül vereceklerini açıklamıştı. Esenyurt’taki EsLife Hospital da sezaryen oranını düşürmeye çalışan hastanelerden. Hastanede normal doğum bekleyen anneler için suda doğum seçeneği de sunuluyor. Ayşegül- Umut Bingöl çifti de suda doğum deneyimini yaşadı. Bugüne kadar 10’a yakın suda doğum gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Eray Balcan, Almanya’dan özel olarak getirilen küvette steril su kullanıldığını ve suda doğumun doğum süresini yaklaşık 2 saat azalttığını ifade etti. Balcan, “Bu, diğer doğum türlerine göre daha faydalı. Zaten annenin karnında suyun içinde olan bebek strese girmeden dünyaya merhaba diyor” dedi. Ayşegül Bingöl (25) ise “İlk doğumumdu. Bebeğim dünyaya ‘merhaba’ derken, kendisini annesinden ayrılmış gibi hissetmesin diye suda doğumu tercih ettim. Bebeğimiz hayata ‘merhaba’ dediğinde yaşanan mucize her şeye değerdi” ifadesini kullandı.

KAYNAK: SABAH GAZETESİ

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