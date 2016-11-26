Stresle başa çıkmanın yolları

İngiltere’de yapılan araştırma stresle başa çıkma yolları hakkında çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Stresle başa çıkmak için yapılması gerekenler neler? Hangi yöntemler kullanılarak streesle kolayca başa çıkılabilir?



İngiltere’de gerçekleştirilen araştırma, günün önemli kısmının stresle boğuşarak geçtiğini ortaya koyarken, stresle baş etmek için uzmanların görüşlerine yer verildi.

İngiltere merkezli anket sitesi OnePoll’un verilerine göre günün 2 saat 11 dakikası yılınsa 33 günü stresli geçiyor.

Stresin en yüksek olduğu durumlar ise trafik, herhangi bir yere geç kalma, sağlık ve ailesel sorunlar.

Daily Mail sitesine açıklama yapan uzmanlar, stresin işaretlerini ve stresle nasıl başa çıkılabileceğini anlattı.

Açıklama yapan uzmanlardan olan doktor Megan Arroll stres belirtilerini de derledi.

Arroll’a göre, stres düzeyi arttığında kalp atışlarınız hızlanır, sakin bir şekilde oturamazsınız, mideniz ağrımaya başlar, sesiniz nefes alıp verme düzeniniz bozulduğundan dolayı kısık çıkmaya başlar, cinsellik hissiniz kaybolur, rahatsız edici uykulara dalarsınız, dünya üzerinize geliyormuş gibi hisseder, boğulursunuz.

ÜNLÜ PSİKOLOĞA GÖRE STRESLE BAŞ ETMENİN YOLLARI

Saçınızı kestirin

Yemek pişirin

Kendinize zaman yaratın

Eğer kalabalık bir ortamdaysanız kulaklıkla gürültüyü bastıracak seste müzik dinleyin.

Bol bol su için.

Derin nefesler alın.

Ezberinizdeki bir şiiri ya da şarkıyı tekrar edin. Özellikle derin nefesler almanın stresi geçirmede en önemli anahtar olduğunu ifade eden Arrol, 3’e kadar sayıp nefes almanın ve 3’e kadar sayıp nefes vermenin kişiyi rahatlatacağını bildirdi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail