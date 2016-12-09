Stres diş kaybı nedeni

Diş Hekimi İlker Arslan, diş hekimliğine karşı hissedilen stresin, diş kaybına ve tedavi sürecinin uzamasına neden olduğunu söyledi.

DentSuadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, “Psikolojik savaş içinde olmak, maalesef ki günümüz koşullarında hepimiz için oldukça büyük bir mücadele. Gün içinde yaşadığımız problemler, koşturmaca ve mental olarak hissettiğimiz panik duygusu stresin önlenemez bekçileri. Yaşam içindeki mücadelemizle birlikte, beynimizdeki travmalar, gün bitiminde, özellikle uyku halinde bizi istemsiz bir şekilde sarmakta. Diş sıkma, diş gıcırdatma bunlardan sadece birkaçı. Sabah kalktığımızda hissettiğimiz çenede kitlenme, boyun ve baş ağrıları farkında olmadan yaptığımız bu refleksle ilişkili” dedi.

Diş sıkma sonucunda, dişlerde çatlakların, kırılmaların ve diş etine yakın kısımlarında aşınmaların oluştuğunu kaydeden Dt. İlker Arslan, “Diş ve diş eti arasında boşluk oluşumu, kişinin hissedeceği hassasiyetin artmasına neden olmakta. Diş minesindeki aşınma, dişi koruyamamakla başlayan adım, diş kaybı ile sonuçlanmakta. Vücudumuzdaki diş eksikliğinin oluşması yaşadığımız stresi bu ölçüde katlamakta. Bunun yanı sırada oluşan estetik kaygısı mutsuzluğun en büyük tetikleyicisi olmakta. Diş hekimliği ve estetik konusu da bu durumda devreye girmekte” diye konuştu.

“DİŞ SIKMAK DİŞ KAYBINA NEDEN OLUYOR”

Dt. Arslan, “Diş kaybıyla bizlere gelen hastalarımızın birçoğunda diş sıkma ve gıcırdatma problemlerini görmekteyiz. Bunu önleyebilmek adına diş plakları veya botoks işlemleri yapmaktayız. Hazırlanan diş plakları, diş üzerindeki basıncı önleyeceği için, refleks olarak kişinin dişini sıkmasını engeller. Yapılan botoks işlemi de çiğneme kaslarına uygulandığından stresi yok etmeye yönelik bir çalışmadır ve bunların yanı sıra da, diş hekimliğine karşı kişinin hissettiği stres, kaybın ve tedavi sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Psikolojik olarak hissedilen, diş hekimi korkusu, gelecekte oluşabilecek birçok sağlık sorunlarının da tetikleyicisi olmaktadır. Günümüz koşullarında artık, acıdan ve korkudan uzak olabileceğiniz pek çok yeni yöntemler oluşmaktadır. Profesyonel olarak yapılan birçok çalışma neticesinde, hastalarımızın artık diş hekimi korkusunu yendiklerini ve kendisiyle daha barışık bir birey haline geldiğini görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Arslan, “Son olarak yapmanız gereken en zor işin,keyifle koltuğunuzda oturmak ve güven duygunuz içinde hekiminize kendinizi emanet etmek. Böylelikle en azından stresinizi profesyonel bir ele teslim ederek ve gülümsemenize neşe katarak silebilirsiniz” şeklinde konuştu.

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