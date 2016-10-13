Sözleşmeli öğretmenlerin çalışma şartları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca ataması yapılan 18 bin 506 sözleşmeli öğretmenin eğitimine yönelik yetiştirme programının detayları belirlendi.



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılan 18 bin 506 sözleşmeli öğretmen, toplam 642 saatlik eğitim programına alınacak. Sözleşmeli atanan aday öğretmenlerin eğitimine yönelik yetiştirme programının detayları belirlendi.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin, ataması yapılan 18 bin 506 sözleşmeli öğretmenin yetiştirilmesi sürecine ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıl şubat ayında atanan 30 bin aday öğretmenin ilk kez 6 ay süresince yetiştirme programına alındığını hatırlatan Aktekin, bu süreçte aday öğretmenlerin derse girmeden danışman eşliğinde sınıf içi, sınıf ve okul dışı faaliyetlere, seminerlere katıldıklarını, eğitim ve öğretmenlikle ilgili film izlediklerini, çeşitli kitaplar okuduklarını, şehrin tarihi mekanlarını gezdiklerini anlattı.

Aktekin, yetiştirme programı kapsamında, Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerin kullanıldığı bölgelere giden adaylara da temel düzeyde eğitimlerin verildiğini dile getirdi.

Yeni atanan sözleşmeli öğretmenlerin adaylık süreci

Aktekin, öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 20 bin yeni kadro ayrıldığını, bu öğretmenlerin de yeni uygulama kapsamında KPSS’nin yanında mülakat sistemiyle atandığını ifade etti. Aktekin, getirilen “sözleşmeli” modelde, öğretmenlerin 4 yıl sözleşmeli, 2 yıl da kadrolu çalıştıktan sonra tayin isteyebileceğinin altını çizdi.

Öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni ataması yapılan sözleşmeli öğretmenlerin “aday öğretmen yetiştirme süreci”ni atandıkları okulda yürütmelerine ve derslere girmelerine karar verildiğini bildiren Aktekin, “Yetiştirme programı kapsamında, öğretmenlerimiz günde 8 saat görevde olacak, ders ve diğer görevleri dışındaki sürede adaylık eğitimiyle ilgili faaliyetlerini sürdürecek. Aday öğretmenler, 384 saat okul ve sınıf içi, 90 saat okul dışı faaliyet, 168 saat hizmet içi eğitim faaliyetleri olmak üzere toplam 642 saatlik eğitimden geçecekler.” bilgilerini aktardı.

Yetiştirme sürecinin “eğitim kurumu yöneticisi” ve “danışman” tarafından adaya verilecek çalışma doğrultusunda gerçekleştirileceğini belirten Aktekin, “Danışmanlık sistemi bu modelde biraz farklı işleyecek. Daha önceki sistemde, adaylarımız tamamen danışman öğretmenlerinin sınıfında gözlem ve uygulama yaparak süreci geçiriyorlardı. Şimdi ise sözleşmeli öğretmenlerimizin kendi sınıfları olacak, danışman öğretmenler belli aralıklarla aday öğretmenlerimizin derslerinde gözlem yapacaklar. Dolayısıyla danışmanlık devam edecek, ancak aday öğretmenin kendi sınıfında.” diye konuştu.

Ders bitince okuldan ayrılmayacaklar

Program çerçevesinde, aday öğretmenlerin başka branşlardaki öğretmenlerin de derslerini izleyerek ve kendilerinden daha tecrübeli olanlardan istifade etmelerini istediklerini ifade eden Aktekin, şunları kaydetti: “Normalde öğretmenlerimiz dersi olmadığında okuldan ayrılıyor. Sözleşmeli öğretmenlerimiz ise ders dışı zamanlarda da yetiştirme sürecindeki faaliyetlere katılacak. Yani toplamda öğretmenimiz, günde 8 saat, okulda ders verme ya da izleme ya da okul dışında bir faaliyete katılarak geçirecek. Dersi bittikten sonra örneğin danışman öğretmenin dersine girecek, sınıf içi veya okul içi gözlem yapacak. Danışman öğretmeni dışında başka branşlardaki öğretmenlerin de derslerine girecek. Örneğin, fizik öğretmeni adayımız, kendi dersi dışındaki zamanda, bir müzik ya da tarih öğretmeninin dersine de girebilecek. Burada amaç, sınıf yönetimi, iletişim becerileri, öğretim yöntemleri gibi konularda tecrübe kazanmalarını sağlamak.” -15 Temmuz darbe girişimi de seminer konusu Aktekin, yetiştirme sürecinde aday öğretmenlerin çalışma programı çerçevesinde haftada 2 saat ders izleme uygulaması, haftada 4 saat ise “okul içi gözlem ve uygulamalar” yapacağını aktardı. Aktekin, bu yıl ayrıca aday öğretmenlere yönelik “Türkiye’de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz süreci ” konulu seminerlerin de verileceğini söyledi.

Okul dışı faaliyetler

Aktekin, aday öğretmenlerin haftada 4 saat hafta içi ya da hafta sonu uygun görülen günlerde okul dışı faaliyetlere de katılacaklarını bildirdi.

Aday öğretmenlerin bu etkinlikler kapsamında, şehrin tarihsel, kültürel, sosyal ve coğrafi özelliklerini tanımasını, müzeleri, kütüphaneleri gezmesini ve tarihsel ve kültürel mekanları eğitim amaçlı nasıl kullanabileceğini araştırmasını isteyeceklerini söyleyen Aktekin, ayrıca ildeki halk eğitim merkezleri, bilim ve sanat merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve kaymakamlıkları ziyaret ederek, bunların işleyişlerini ve eğitim imkanlarından nasıl faydalanabileceklerini öğreneceklerini anlattı.

Aktekin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yetiştirme programı kapsamında, Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerin kullanıldığı bölgelere giden adaylara bu dillere yönelik temel düzeyde eğitimler de verileceğini vurguladı.

Yeni ataması yapılan 18 bin 506 öğretmene yönelik uygulanacak eğitime ilişkin Aktekin, “Aday öğretmenler, 384 saat sınıf içi ve okul içi, 90 saat okul dışı faaliyet, 168 saat hizmet içi eğitim faaliyetleri olmak üzere toplam 642 saatlik eğitimden geçecekler.” dedi.

Aktekin, yetiştirme sürecinin adaylar atandıkları okullarda göreve başladıktan sonra uygulamaya geçeceğini ve yıl içinde devam ederek, okulların imkanlarına göre en geç haziran ayına kadar tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail