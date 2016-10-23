Soykırım yok diyen Bettina aday gösterilmedi

4 ay önce, Ermeni iddialarını içeren tasarı oylamasında tek ret oyu veren Bettina Kudla, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde yeniden milletvekili adayı gösterilmedi.

Almanya Federal Meclisinde 4 ay önce, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren tasarı oylamasında tek ret oyu veren Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Bettina Kudla, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde yeniden milletvekili adayı gösterilmedi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Leipzig kentindeki bölgelerden genel seçimler için doğrudan milletvekili adaylarının belirlendiği toplantıda Kudla, “Leipzig-Nord” bölgesinden yeniden milletvekili olmak için aday oldu. Üç rakibe karşı yarışan Kudla, ilk turda 126 delegenin 36’sının oyunu aldı ancak 2 adayın gerisinde kaldı.

Gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde “Leipzig-Nord” bölgesinden Kudla’nın yerine salon bisikleti dalında Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan 48 yaşındaki Jens Lehmann doğrudan milletvekili adayı olarak belirlendi.

Alman medyası da Kudla’nın aday gösterilmemesini, delegelerin Kudla’yı cezalandırdığı şeklinde yorumladı. Haberlerde toplantının Leipzig’deki büyük bir otelin “İstanbul” salonunda yapıldığına da işaret edildi.

Federal Meclis’te 2 Haziran’da yapılan oylamada Ermeni iddialarını tanıyan karar tasarısına tek milletvekili olarak ret oyu veren Kudla, oylamanın ardından, diğer ülkelerdeki olaylarla ilgili tarihi değerlendirmelerde bulunmanın Alman Federal Meclisinin görevi olmadığını açıklamıştı.

ALMAN MEDYASINI ELEŞTİRMİŞTİ

Son dönemde sosyal paylaşım sayfası Twitter’den paylaştığı mesajlarla kamuoyunda eleştirilen Kudla, Alman medyasında Türkiye’ye yönelik karalama haberlerini de eleştirmişti.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail