Sosyal medyanın en güzel Bursa fotoğrafları ödüllendirildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Yaşayan Tarih Bursa’ konulu sosyal medya fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin sahipleri törenle ödüllerini aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sosyal medyada ‘#yaşayantarihbursa’ hashtagi ile oluşturulan ‘Büyükşehir Belediyesi Instagram Fotoğraf Yarışması’ndaki fotoğrafıyla 1. olan Gürsel Egemen Ergin, 2. Barış Gider ve 3. Serdar Aydın’a ödüllerini verdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın güzelliklerini öne çıkaran çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ‘Yaşayan Tarih Bursa’ konulu sosyal medya fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin sahipleri ödüllerini aldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu fuaye alanında gerçekleştirilen törende, dereceye giren ve teşekkürle ödüllendirilen eserlerin sahiplerine ödülleri verildi. Sosyal medyada ‘#yaşayantarihbursa’ hashtagi ile oluşturulan yarışmada, Bursa’yı en iyi yansıtan fotoğrafıyla Gürsel Egemen Ergin 1., Barış Gider 2. ve Serdar Aydın da 3. oldu.

Bursalıların gözünden Bursa

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, dereceye giren eserlerin sahiplerini tebrik ederek ödüllerini verdi. Başkan Altepe, yarışmaya katılan tüm fotoğrafseverleri tebrik ettiği konuşmasında, “Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğimiz bu yarışma ile tüm zamanların güzel şehri Bursa’nın değerlerinin daha da yakından tanınmasına ve tanıtılmasına katkımız olsun istedik. Bursa’daki restorasyon çalışmalarıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren şehrimizin tarihi mekanlarını halkımızın gözünden görmeyi amaçladık” dedi.

Yoğun ilgi

Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları olan facebook, twitter ve instagram üzerinden ‘#yaşayantarihbursa’ hashtagi ile oluşturulan fotoğraf yarışmasına toplam 8393 fotoğrafla katılım sağlandığını; jürinin titiz değerlendirmelerinin ardından 3 eserin dereceye girdiğini ve 35 eserin de teşekkür ödülüyle ödüllendirildiğini söyledi.

Yarışmada dereceye giren fotoğrafların, halkın Bursa’nın sosyal yaşamına daha çok katkı sağlaması adına da önem taşıdığını ifade eden Başkan Altepe, yarışma sergisinin kentin farklı noktalarında, metro istasyonlarında ve diğer şehirlerde de sergilenerek Bursa’nın daha da çok tanıtılacağını ifade etti.

Bursa ve Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını sosyal medya üzerinden halka en etkin şekilde ulaştıran fotoğraflar arasında dereceye giren ve teşekkür ödülüyle ödüllendirilen eserleri ilgiyle inceleyen Başkan Altepe, fotoğrafların sahipleriyle de sohbet etti. Yarışmanın 1.’sine cep telefonu, 2.’ye drone ve 3.’ye de sanal gerçeklik gözlüğü ödülü takdim edilirken, teşekkür ödülü alan fotoğraf tutkunlarına da Yeşil Türbe çinisi ve Büyükşehir Belediyesi’ne özgü hediyeler verildi. Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile sergide fotoğrafları bulunan sanatçıların yakınları da törene katılım sağladı.

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