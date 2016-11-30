Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

Bursa’da terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal medyada propagandasını yaptığı iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Ramazan G. ve minibüs şoförü Hüseyin D.’nin sosyal medyada PKK/KCK’yı övücü paylaşımlarda bulunduğunu tespit eden Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan tutuklandı.

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