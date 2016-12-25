Sosyal medyada terör propagandasına 1656 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 6 ayda 3 bin 710 sosyal medya kullanıcısına yönelik adli işlem yapıldı, bunlardan 1656’sı tutuklandı.



Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: “İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda, son 6 ayda sosyal medya üzerinden, halkı kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kast eden 3 bin 710 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bunlardan 1656’sı tutuklanmış, 1203’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 84’ünün ise gözaltı işlemi devam etmekte olup 767’si gözaltından serbest bırakılmıştır. Hali hazırda açık kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli süreç devam etmektedir. Suç ve suçlularla mücadele birimlerimizin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcı, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iş birlikleri de en üst seviyeye taşınmıştır.”

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