Şort giydiği için saldırıya uğrayan hemşire isyan etti

Bindiği belediye otobüsünde şort giydiği için Abdullah Çakıroğlu’nun tekmeli saldırısına uğrayan hemşire Ayşegül T. psikiyatrik tedaviye başladı. Ayşegül T., “Serbest kaldıktan sonraki gülen suratı hep aklımda “ dedi



İstanbul’da belediye otobüsünde şort giydiği için Abdullah Çakıroğlu’nun fiziksel şiddetine maruz kalan Ayşegül T.’ye HABERTÜRK ulaştı. Sanığın serbest bırakıldığını öğrenince geçirdiği sinir krizine tanıklık ettiğimiz hemşire Ayşegül T. yaşadığı travmayı atlatamadı.

‘ÖLMELİYDİN’ DİYEN VAR’

Abdullah Çakıroğlu yeniden tutuklandıktan sonra röportaj yapmak için telefonla konuştuğumuz Ayşegül T., “Yanımda biri olmadan uyuyamıyorum. Tek başıma dışarı çıkamıyorum. Uzun süre bu korkuyu üzerimden atabileceğimi sanmıyorum. O nedenle bugün (dün) terapiye başlıyorum” dedi.

Bu süreçte herkesin yanında olmadığını, destek verenler kadar kötü yorumlar da yapıldığını söyleyen Ayşegül T., “İyi yorumlar kadar kötü yorumlar da var. Sosyal medyadan ‘Oh olsun’, ‘İyi olmuş’, ‘Ölmeliydin’ diyen var. Vicdansızca yorum yapanlar var” diye konuştu. Ayşegül T. yaşadığı psikolojiyi, “Sürekli ağlama duygusu var ve ağlama nöbetleri geliyor. Ağlıyorum. Serbest bırakıldığında gülen suratı hep gözümün önüne geliyor” dedi. “Destek olan herkese teşekkür ediyorum” diyen Ayşegül T., “Benim yaşadığımı Allah düşmanımın başına vermesin. Hiçbir kadın yaşamasın” diye konuştu.

Kaynak : HABERTÜRK

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