Sonunda bu da oldu!

Bursa’da madde bağımlısı olduğu öne sürülen kişi tarafından hastanenin bahçesinden çalınan ambulans, şüphelinin evinin yakınında park halinde bulundu.



Yıldırım ilçesinde 17 Ekim Pazartesi günü kullandığı ambulansı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine park eden şoför, kontak anahtarını üzerinde unutarak araçtan ayrıldı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen E.Y, kapıları açık ambulanstaki 112 Acil Servis ekiplerine ait yeleği giyerek, araçla uzaklaştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ambulansı ertesi gün Ulus Mahallesi’nde park halinde buldu.

Aracı E.Y’nin çaldığını belirleyen ekipler, şüpheliyi ambulansın bulunduğu yerin yakınındaki evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, “Kontak anahtarını üzerinde görünce gezmek için aldım, gezdikten sonra da evimin yanına bıraktım.” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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