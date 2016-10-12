Sonbahar Orhaneli’de bir başka güzel

Bursa Valisi İzzettin Küçük bugün dış ilçe ziyaretlerine bir yenisini Orhaneli’ne giderek gerçekleştirdi.

Hükümet konağında ve Orhaneli Belediyesinde Vali Küçük’e Orhaneli Kaymakamı Abdulhalim Can ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ilçe hakkında birer brifing verdiler. Ardından Orhaneli’ne kurulan semt pazarında pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar ile sohbet eden Vali İzzettin Küçük, organik ürünlerden alarak alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

İlçenin var olan potansiyelini gün yüzüne çıkartarak, ‘Eko Turizm’ de her geçen gün büyüyen turizm pastasından Orhaneli’nin de pay sahibi olmasının önemine değinen Vali Küçük: ” Burada Sonbahar tüm renkleriyle, görkemiyle ve kokusuyla insanı büyülüyor. Şuan Sadağı Kanyonundayız ve gerçek bir tabiat harikası karşıladı bizi burada. Altı, altı buçuk km. olan bu yürüyüş parkuru, insanların şehir hayatının keşmekeşinden uzaklaşması için en doğru adreslerden birisi. Valilik olarak bu tabiat güzelliklerinden herkesin haberdar olması için desteğimizi tümüyle vereceğiz.” Dedi.

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