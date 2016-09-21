Somali’de 5 milyon kişi açlıkla pençeleşiyor

Birleşmiş Milletler, Somali’de 5 milyon kişinin yeterli beslenemediğini ve güvenli gıdaya ulaşamadığını duyurdu.



Birleşmiş Milletler (BM), Somali’de 5 milyon kişinin yeterli beslenemediğini ve güvenli gıdaya ulaşamadığını duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Kıtlık Erken Uyarı Sistem Ağı’nın (FEWS NET) hazırladığı rapora göre, Somali’de yeterli beslenemeyen 5 milyon kişiden 300 bininin 5 yaş altı çocuklardan oluştuğu ifade edildi.

Ülkedeki yetersiz beslenme vakasının 1 milyon 100 bin iç göçmenin hayatını olumsuz etkileyeceği ve bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskini artıracağının belirtildiği raporda, yetersiz beslenme ve güvenli gıdaya ulaşamama sorunu yaşayanlardan yüzde 50’sinin evlerini terk ettiği ve yaşamlarını zor şartlarda sürdürdükleri kaydedildi.

Somali’deki BM İnsani İşler Koordinatörü Peter De Clercq da yaptığı açıklamada, Somali’de yaşanan gıda sıkıntısının giderilmesi için insani yardım miktarını artırmaya hazır olduklarını dile getirdi.

De Clercq, 2016 yılında Somali’ye yapılacak yardımın ihtiyaç duyulan miktarın sadece yüzde 32’lik kısmını karşıladığını söyledi.

Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip Somali’de, 1991’den bu yana iç savaş yaşanıyor. Somali ayrıca, 2004’ten bu yana terör örgütü Eş-Şebab’a karşı mücadele ediyor.

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