Sokaklardan gelen yeni Dostyevski’ler

Çöpten topladığı kitapları sokak lambalarının altında okuyan adamın sürükleyici hikayesi festivale konu oluyor…



Prof. Dr. Adem Sözüer ‘in başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci ‘nin koordinasyonunda düzenlenen 6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında belgesel gösteriminin tartışıldığı panel ‘Çöpte Dostoyevski Buldum (Recycling Life)’ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çöp toplarken bulduğu kitapları biriktirip, sokak lambalarının ışığında okuyan Oktay, çöpten bir hazine bulmuştu. O da kitaplardı. Geceleri gündüze karışana kadar kitap okumaya başlar. Öyle ki; bir süre sonra kitap kurdu olan Oktay, sahaflarda iş bulur ve hayatı artık hızla değişecektir.

KİTAPLA GELEN YENİ YAŞAM

Gerçek bir hikayenin aktarıldığı belgeselin kahramanı Oktay Çetinkaya’nın yaşam öyküsü kısmen de olsa, “Suç ve Ceza” romanıyla tanınan yazar Dostoyevski’nin hikayesini çağrıştırıyor. Evde varlığı hissedilmeyen bir baba, sağlık problemleri yaşayan bir annenin çocuğu olarak yoksulluğun tam ortasında bir yaşam. Simit satan Oktay, annesine yardım ederek başladığı karton kutuları toplama işini, bir sonra para kazanmak değil , tutkuyla yapmaya başlar. Çünkü sokaklar O’nun için özgürlüğe kanat çırpmaktır. O’nu çok heyacanlandıran, yaşamının kırılma noktası olan kitaplarla sokakta tanışmıştı. Çöp toplarken bulduğu kitapları biriktirip, sokak lambalarının ışığında okuyan Oktay, çöpten bir hazine bulmuştu. O da kitaplardı. Geceleri gündüze karışana kadar kitap okumaya başlar. Öyle ki; bir süre sonra kitap kurdu olan Oktay, sahaflarda iş bulur ve hayatı artık hızla değişecektir. Belgesel; bir sokak çocuğu, bir kâğıt toplayıcısı, bir kitap kurdu, dindar ve bir sahafı içinde barındıran hepsinin tek bir adamda buluştuğu bir öyküyü anlatıyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Salonu’nda gerçekleşen panelde; konuşmacılar, belgeseli tartışıp katılımcıların sorularını yanıtladılar.

“TEK AMACIM İYİ BABA OLMAK”

Belgeselin kahramanı Oktay Çetin: Yaşamak için çalışmam gerekiyordu. Önce simit satıyordum, sonra karton kutuları toplayıp biriktirip satan anneme yardım etmeye başladım. Annem ciddi sağlık problemleri var, ancak hiç şikayet etmeden çalışıyor. O’nun yaşama gücünü hayranım. Sonra simit satmayı bırakıp, anneme yardım etmeye başladım. Kâğıt, karton toplayıp satmaya başladım. Sonra bu iş sadece para kazanmak için bir araç değil bir tutkuya dönüştü. Ayrıca hiç bir zaman yoksulluğumdan, kağıt toplamaktan utanmadık. Sokaklarda çöp ayıklamak, kağıt toplamak beni çok heyacanlandırıyor. Çünkü başkalarına ait kitaplar. Resimler bana adeta başka hayatlara yolculuk için bir araç olmuştu. En çok da kitapları sevdim. Biriktirdiğim kitapları okudum. İlk okuduğum kitap Don Kişot ‘tu. Dostoyevski ‘yi sonra okudum. Tek amacım evladıma iyi bir baba olmak. Ancak ne yaparsam yapayım, kâğıt toplamayı çok özlüyorum.

“SOKAKLARDAKİ DOSTOYEVSKİ’LERİ BULMAK GEREK”

Yazar Tarık Tufan: Oktay, aslında sokaklarda kendi içindeki çocukluğu arıyor, kendi içindeki çocuğu arıyor. Kendi içimizdeki çocuğu arıyor. Oktay, aslında bu hoyrat hayatın içinde. Kendi kurallarını oluşturan sokak aralarında, kendini var etmeye çalışıyor. Bu belgesel bu duyguyu çok başarılı bir şekilde anlatmış. Bu belgeselin ardından anladık ki aslında sokaklarda Oktay gibi çok Dostoyevski var. İşte onları bulmak, hayata kazandırmak.

POPÜLER OLMAYI İSTEMİYOR

Belgeselin Yönetmeni Enis Rıza Sakallı: Bu belgesel 5 yıllık bir çalışmanın sonucu. Büyük bir emek. Çok olumlu dönüşler aldım. Bir yönetmen için gurur verici bir duygu. Bu belgesel daha uzun olacaktı. Ancak Oktay sıkıldı. O nedenle kısa sürede bitirdim. Belgesele dönüştürdük. Şimdi benzer bir çalışma üzerinde çekim yapıyorum. Yönetmen olarak beni herkes tanımaz. Bu belgesel aracılığıyla Oktay ‘ı tanıyor daha çok. Filmin kendisini popüleştirmesine izin vermedi.

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