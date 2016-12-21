Soğuk havada gönülleri ısıtıyorlar

Bursa’da bir grup genç, eksi 6 dereceyi bulan kış günlerinin gelmesiyle beraber sokakta kalan evsizlere her akşam ücretsiz sıcak çorba dağıtıyor.



Bursa Çorba Gönüllüleri aralık ayı başında çalışmalara başlayıp kendilerine seyyar bir tezgah yaptılar. Gençler her gece dondurucu soğukta çorba dağıtımına başladılar. Her akşam kendi evlerinde ya da destek olmak isteyen lokantalarda çorbalarını yapan ekip üyeleri, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sokak sokak dolaşarak evsizlere ve bir tas sıcak çorbaya ihtiyacı olanlara ulaşarak o gece insanların tok yatmasını sağlıyor.

Maddi olarak desteği temin ettiklerini belirten ve isimlerini açıklamayan gönüllüler, “Amacımız bu soğuk günlerde sokakta yaşamak zorunda kalan, evine ekmek parası götürmek için geç saatlere kadar dışarıda çalışan genç, yaşlı bakmaksızın bir tas sıcak çorbaya ihtiyacı olan herkese ulaşmak. Çorbayı bizler kendi imkanlarımızla yapıyoruz aynı zamanda esnafımız da bize destek olarak çorba yapıp destek oluyor. Arabamızı da kendimiz imal ettik. Çorba için kase, kaşık, ekmek gibi ihtiyaçları da kendi imkanlarımızla hallederek insanlara çorba ikram etmeye çalışıyoruz” dediler.

Şehir merkezinde girilmedik sokak bırakmayan gençler, “Akşam saat 20.00’da yolculuğumuza Nalbantoğlu’ndan başlayarak Kent Meydanı’na kadar ilerliyoruz. Soğuk havalardan bizler de etkileniyoruz, üşüyoruz, ıslanıyoruz ama insanların çorbayı aldıktan sonra yüzlerinde oluşan mutluluğu görmek, onların hayır dualarını almak soğuğu, yağmuru, zorluğu unutturuyor. Bizim için en büyük problem çorba dağıtacak daha çok arkadaşa ihtiyaç duymamız. Kim olduğu ya da ne iş yaptığı önemli değil, insanların yüzünde oluşan mutluluğu görmek isteyen herkese ihtiyacımız var. Bilmediğimiz, görmediğimiz hayatlar var, o insanlara ulaşmak için sadece bir kase sıcak çorba yetiyor.” şeklinde konuştu.

İki yetim torununa bakmak için geç saatlere kadar satış yapmaya çalışan yaşlı kadın, gün içinde yiyecek bir şey bulmaya zorlandığını akşam olunca ise çorba geldiği için evine yemek götürebildiğini söyledi.

Kış ayı boyunca çorba dağıtmaya devam edecek olan Bursa Çorba Gönüllüleri daha fazla insanın katılmasıyla her akşam çorba dağıtımına devam edeceklerini diğer türlü hafta da 3 güne düşürmek zorunda kalacaklarını belirttiler.

KAYNAK: Yusuf Ali Arslan / İHA

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail