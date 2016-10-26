SKB ´Bağımlılık için´ toplandı

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) tarafından madde bağımlılığıyla etkin mücadele için düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Kurultayı’nın ikincisi Bursa’da başladı. Kurultayın açılışında konuşan SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, geçen 2 yıl sürecinde SKB’nin en önemli gündem maddesinin bağımlılıkla mücadele olduğunu belirterek, hem SKB hem de Büyükşehir olarak dünyayı esir almaya başlayan bu hastalıkla en üst düzeyde mücadele edeceklerini açıkladı.

Kervansaray Termal Otel’de gerçekleştirilen kurultaya, SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, SKB’ye üye belediyelerin temsilcileri, uzmanlar, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kurultayın açılış konuşmasını yapan SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 2005 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan, Dünya Sağlık Örgütü’nün de (DSÖ) üyesi olan SKB’nin 64 üyesiyle kent ve kent sağlığıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Bu başlıklardan bağımlılıkla mücadele konusunun geçen 2 yıl sürecinde gündeme en fazla alınan madde olduğunu belirten Başkan Altepe, “Günümüzde madde bağımlılığı, dünyanın ve Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisidir. Maalesef bu hastalık Bursamızda da diğer illerde olduğu gibi özellikle gençler arasında artma eğilimindedir. Yerel yöneticiler olarak bu soruna çözüm üretmek adına SKB olarak geçen ağustos ayında düzenlediğimiz bağımlılıkla mücadele çalıştayının bir yenisini bu sene de gerçekleştirmek istedik. Bakanlıklarla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışarak, donanımlı ve hazırlıklı hale gelmek, madde bağımlılığı konusunda toplumun, bilhassa gençlerin yanında olmak istiyoruz” dedi.

Başkan Altepe, madde bağımlılığının önleme, tedavi, rehabilitasyon ve güvenlik gibi birçok boyutu olan bir konu olduğunu ifade etti. Bu nedenle birbirinden farklı birçok kurum, sektör ve STK’nın madde bağımlılığı konusunda dayanışma içerisinde çalışmak zorunda olduğunu belirten Başkan Altepe, “Bu dayanışma için SKB olarak biz de bu çalıştayı düzenleyerek, bağımlılıkla mücadele konusunda ortak platform oluşturmayı hedefledik. Uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve toplumun karşı karşıya olduğu bu büyük tehlike konusunda bilinçlendirilmesi, SKB açısından büyük önem taşıyor. Çünkü bağımlılık, ileri safhaya ulaştıktan sonra tedavisi son derece güç bir hastalıktır. Kent, toplum ve çevre sağlığı konusunda yerel yönetimlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Biz de hem SKB hem de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bağımlılıkla mücadele konusunda tüm gücümüzle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz’ diye konuştu.

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